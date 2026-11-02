【インタビューfocus】憲法公布80年、時代に合わせ変えることが大事ー政治評論家・田村重信氏に聞く

自前の防衛力整備なら米軍撤退も

日本国憲法が公布されてから３日で80年を迎える。80年間、なぜ一度も憲法を改正できなかったのか。憲法改正について多くの著書がある、元自民党政務調査会調査役の田村重信氏に改憲の必要性について聞いた。（聞き手・豊田 剛）

政治評論家 田村重信氏

■憲法は聖典ではない

――憲法改正がテーマの著書を多く執筆している。

憲法改正についてこれまで６冊書いた。安倍晋三政権の２０２０年には『ここが変だよ日本国憲法！』（内外出版）という本を書き、安倍氏から推薦をもらった。しかし、本や講演だけではなかなか普及しないため、『憲法よりも大事なもの』という曲を作った。

政務調査会で農林水産を担当していた際、魚の消費拡大のために『おさかな天国』という曲を作って大ヒットさせた。この経験から、歌の力の大きさを実感している。世論への普及のためにも、歌などを通じて憲法改正の必要性を広めていきたいと考えている。

――自民党内では憲法改正の議論にどう関わってきたか。

湾岸戦争が起きた１９９１年、小沢一郎幹事長が辞めた後にできた「小沢調査会」で事務局を担当していた。そこで、これからの日本の安全保障をどうすべきか検討することになり、憲法学者は誰かいないかという話になった。

防衛省の職員から、憲法学者の小林節氏を紹介してもらった。調査会では小林氏が非常に大事なことを言っていた。「憲法は聖典とは違う。人間が生きる上において使い勝手を良くしなければいけない道具だ」と。道具の使い勝手が悪くなったり時代が変化したりしたら、対応して変えていくことが非常に大事なのだと教わり、納得した。

ところが、憲法改正がうまくいかない。「憲法を変えるとすぐ戦争になる」「日本が戦争をしなくて済んだのは憲法のおかげだ」と言う人がいるが、的外れだ。実際は、自民党政治などの長年の政治努力の結果として戦争を防いできた。

ギリシャ哲学研究の第一人者・田中美知太郎氏は、憲法に平和を記すだけで平和が守られるか、「台風が来るなと書けば来ないのか」と疑問を呈していた。子供の頃は小さな服で良くても大人になれば大人に合った服に変えなければいけない。同じように、時代や環境の変化に合わせて憲法を変えていくことが大事だ。

■政治家は理解不足

――それでも改憲の必要性が国民に浸透しない。

憲法を神棚に飾っておかなければいけないという意識が強すぎた。政治家の中にも憲法をきちんと勉強していない人がいることが問題だ。平和安全法制整備法を議論する際に、高市早苗政調会長（当時）から「憲法と自衛隊との関係、安全保障について国会議員はよく知らないから、講義をしてほしい」と頼まれ、自民党の一番大きな部屋で２回に分けて憲法と安保をテーマに講義をしたことがある。

政治家も一般の人も、基本的な説明をすれば、今まで憲法改正に反対だった人も「田村さんの言う通りだ」と納得してくれる。憲法には国民が幸せに生活するためにどうあるべきかが書かれている。

憲法には、国民をどうやって守るかという視点が欠けている。外国の憲法には自国を守るための軍隊や緊急事態、有事の際の規定が必ず書かれているが、日本国憲法には平和時の規定しかなく、有事・緊急事態の規定が全くない。１９９９年に台湾で大地震が起きた際、李登輝総統（当時）が素早く対応できたのは、憲法に軍隊の規定があり、すぐに軍を派遣させたからだ。一方、95年の阪神・淡路大震災で自衛隊の派遣が遅れたのは、事前に自衛隊を含めた防災訓練を行っていなかったからだ。

自衛隊は日本人の生命を守るためにあるのだから、憲法９条をきちんと改正して諸外国と同じように正当な軍隊として位置付ける必要がある。

■沖縄の人々こそ声を

――自民党は１９５５年に発足した際、憲法改正を立党の精神に掲げた。にもかかわらず、改憲の発議をしないのはなぜか。

占領政策からの脱却と自民党の憲法改正は密接な関係にある。占領政策は、日本に軍隊を持たせず弱いままにしておき、代わりに駐留米軍が安全を守るという仕組みだった。しかし、50年の朝鮮戦争の勃発に伴い、米国の指示で警察予備隊が作られ、保安隊を経て、現在の自衛隊になった。

自民党の綱領には「独立体制の整備」として、「現行憲法の自主的改正をはかり、また占領諸法制を再検討し、国情に即してこれが改廃を行う」と明記されている。まだこれをやっていない。さらに、「集団安全保障体制の下、国力と国情に相応した自衛軍備を整え、駐留外国軍の撤退に備える」とある。

狭い日本の国土、特に沖縄に、いつまでも多くの米軍が駐留している現状には問題がある。米軍に引いてもらうためには、自前の軍隊を持って防衛力を整備することが欠かせない。沖縄の人々こそ憲法改正について声を大にすべきだ。そうして米軍撤退につながっていく。

田村重信（たむら・しげのぶ）１９５３年新潟県生まれ。拓殖大学政経学部卒。宏池会（大平正芳事務所）を経て、自民党本部に勤務。政務調査会で調査役・審議役として外交・国防・憲法・安全保障等を担当。退職後、政治評論家。著書に『日本のブランドを作った男 渋沢栄一「論語と算盤」恕（じょ）』（三冬社）、『高市早苗首相が変える！強く豊かな日本＆世界の２０２６』（監修、コスミック出版）など多数。