【インタビューfocus】「ありのままの事実を残したい」ー『辺野古沖抗議船転覆事故と沖縄「平和運動」の闇』著者　手登根安則氏に聞く

沖縄県名護市の辺野古沖で研修旅行中だった同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船２隻が転覆し、武石知華さん（当時17歳）ら２人が死亡した。この事故の背景や沖縄「平和活動」の闇を扱う新刊を出版したラジオパーソナリティーの手登根安則氏に、事故が県知事選に与えた影響、反戦平和運動の問題点などについて聞いた。（聞き手・豊田 剛）

手登根安則氏

■行政の不作為に憤り

――辺野古沖の転覆事故と沖縄の「平和運動」をテーマにした本を出版した経緯は。

２年前の６月に名護市安和（あわ）の港で１人の警備員が亡くなった事故があった。実は事故の２日前、防衛局や関連業者が県に対して『反基地活動家たちの抗議活動が過激化しているため対策してほしい』という切実な要望書を出していた。

しかし、沖縄県は事故の２日前にそれを却下した。これについて後で開示された資料も黒塗りだった。玉城デニー知事（当時）は対策もせず、自分の支持者である活動家らを諫（いさ）めることもしなかった。この事故は止められたはずだ。

対策も取られず、このままだとまた似たような事故が起きると思っていた矢先、３月16日に辺野古の海で１人の女子生徒が亡くなる転覆事故が起きてしまった。取材記事ではなく、当事者として十数年間現場で見続けてきたありのままの事実を本にして残したかった。

――反響はどうか？

県内の書店には多く置かれていて、おかげさまでよく売れているようだ。しかし、地元メディアは、批判や反論すらせず、徹底的に無視を決め込んでいる。

■活動収入源になった抗議船

――沖縄のいわゆる「平和運動」との15年間に及ぶ対峙（たいじ）について書かれており、資料性が高い。

15、16年前から反基地運動の現場を見てきた。米軍のフェンスに横断幕を貼っている女性に聞くと「全国からカンパ（寄付金）と共に送られてくる。小さい横断幕なら１万円以上」と話していた。これは活動家にとっての「しのぎ（現金収入）」だった。

現地に来られない本土の組合や団体にとっても、数十万円かけて沖縄に来るより、１万円で横断幕を送る方が安上がりで『現地で基地反対運動をした』という実績になる。お互いにとってウィンウィンだった。

そこに修学旅行生を入れ込み、偏った説明をして横断幕を書かせて貼らせていた。教育基本法や刑事特別法にも抵触する行為だ。

約５年前、景観汚損に怒った地元の辺野古住民から猛抗議を受け、彼らは横断幕が貼れなくなった。そこで現金収入の穴埋めオプションとして始めたのが、生徒を船に乗せる「上陸・乗船コース」だ。

税務署への申告や厳しい安全基準・保険加入の義務を逃れるため、あえて事業者登録をせず「海の白タク（違法操業）」として闇運航していた。

海上保安庁の職員が近づいて乗り込もうとした時に「定員オーバーだ」と言って拒否するため、意図的に船に人をいっぱいに乗せていた。子供たちの安全よりも、摘発を防ぐための「人間の盾」や資金稼ぎとして利用していた。

彼らに共通するのは①謝らない②反省しない③間違いを認めない、改善しようとしない④他責にする――の四つだ。安和での事故の後も反省せず、防衛局やトラック運転手を訴えるなど全部他人のせいにしている。

今年の辺野古沖の事故を起こしたのが玉城知事の支援団体だったため、知事は１カ月間まともに触れず、現場での追悼や事実解明も避けた。

地元紙の沖縄タイムス、琉球新報やテレビ・ラジオも、活動家の違法行為や事故の背景をオブラートに包むか、無視してきた。だからこの本が出ても反論すらなく徹底して黙殺を決め込んでいる。

――知事選では予想を超える14万票差で保守系の古謝玄太氏が当選した。

現場にいて「今回はいける」という感覚はあり、３万～４万票差の接戦と見立てていたが、結果は14万票もの大差で、非常に驚いた。

20代から50代の若い世代・子育て世代が投票に行った。彼らは新聞を取っておらず、ネット検索やＳＮＳを駆使している。

「命（ぬち）どぅ宝」（命こそ宝）と言いながら、事故被害者に冷たい知事の姿勢や、選挙現場の生々しい映像がネットで拡散され、若者の間で「デニーじゃダメだ」という思いが一気に広がった。

人の命の重さ変えるな

――自身のラジオ番組は地元メディアが報道しない話題を扱っている。どういった思いで続けているのか。

沖縄では同調圧力・言論封殺が強く、声を上げると威嚇されたり不買運動の脅迫を受けたりする。その真っ暗な海の中で「自分と同じことを考えている人がいる」と希望を持ってもらうため、「わんのうむい」（私の想（おも）い）というコミュニティーラジオ番組やＳＮＳを通じて発信を続けている。

パーソナリティーの私は、単なる「レンズ」だ。後ろには家庭や仕事があり、名前や顔を出せない名もなき多くの県民がいる。その人たちの思いが私の「レンズ」に集約され、光となって県政の暗闇を焼き切ったのだと思う。

■抗議では解決しない

――米兵によって沖縄県の女性が殺害される事件が起きた。

沖縄では加害者の属性によって人の命の重さを変える。加害者が米兵や米軍関係者の場合だけ、女性団体や各種団体、メディアが一斉に出てきて記者会見や県民大会を開こうと騒ぎ立てる。米兵による犯罪を自分たちの基地撤去の道具にしようとしているのが見え見えで、へどが出るぐらい嫌だ。罪を犯した人間の組織をなくせば事故が起きないという理屈は通らない。

活動家らが政治的目的で大騒ぎすることで、亡くなった女性のプライベートや個人的な背景までネットや世間で暴き立てられる事態を招いた。結果として被害者をさらし者にし、ご遺族を深く傷つける「セカンドレイプ（二次被害）」につながっている。

一方で、辺野古の抗議船転覆事故や、米兵事件の少し前、那覇市で発生したストーカーによるシングルマザー殺害事件で命が失われた際には、女性団体や反対派の活動家たちは誰も騒がず冷淡だった。

事故や事件が起きるたびに知事らが上京して抗議するだけの「セレモニー」をしたところで再発防止にならない。今後は、沖縄県側が米軍の兵士・関係者向け教育プログラムに直接関与・協力していくべきだ。

米軍内部や地域事情の双方に精通した有識者を県の基地対策アドバイザー等に招き、実効性のある指導体制を整えるよう提言したい。沖縄県がワシントン事務所や裁判費用に数億円使うくらいなら、米軍の放送枠を購入して、日本の厳格な飲酒運転基準や代行運転の仕組みなどを英語でダイレクトに広報・周知すべきだ。

手登根安則（てどこん・やすのり）氏

沖縄県浦添市出身。１９６３年生まれ。沖縄国際大学卒業。ＦＭ21「わんぬうむい」メインパーソナリティー。元那覇西高校ＰＴＡ会長。２００３年、飼い犬のボギーが、全国で初めて警察から正式に委託を受けた「警察広報犬」となった。『辺野古沖抗議船転覆事故と沖縄「平和運動」の闇』（育鵬社）は初の著書。