【インタビューfocus】まずは自分の生活大事に、喪失感に苦しむ家庭連合信者ー臨床心理士・遠藤健市氏に聞く（下）

――国家によって世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）が解散させられ、信者に大きなプレッシャーを与えている。

世界平和統一家庭連合の信者らによるデモ行進＝２０２５年７月、東京都千代田区（石井孝秀撮影）

解散命令が引き金となったメンタル不調などは確かにあるが、教会の中でも行き過ぎたことや丁寧な対応がおろそかになっていた点もなかったとは言えない。

批判を受けているので苦しいのは分かるが、火のないところに煙は立たないという面もある。マスコミがなぜ批判するのか、何が火種になってしまったのか、できる人は調べたり情報を整理することも大切だろう。

過去に戻ることはできないとしても、信者として本来目指したかった姿にもう一度立ち返る機会とも考えられるだろう。

ただし、家庭連合の問題に限らず、震災で亡くなった人の所にマスコミが押し寄せて遺族を傷つけるなどといったことがないよう、報道の仕方に配慮が必要なのは間違いない。

――相談したカウンセラーに信仰を否定された事例もあったという。

「信仰の否定」の具体的な内容にもよるが、教義自体に対して「その価値観はおかしい」と言うようなら、不適切な対応だ。

ただ、宗教に限らず、カウンセラーは１００％相手の価値観が分かるわけではない。状況の正確な確認のため「教団を続けることで、不利益はありますよね。やめようとは思わないのですか」などの質問をする人もいたかもしれない。聞き方によっては相談者側も否定されたと感じる場合があるだろう。

一方で「教会のことは理解してもらえない」「教会を悪く思われるのではないか」という不安から、心療内科への受診に抵抗感を感じる信者も多い。

私は基本的に話したくないことは話さなくてもよいし、「一見不利益に見えるようなことがあっても、この信仰は私にとって大切」と主張し、相手の反応を見てもいいと思う。

トータルな観点で自身の症状やそれを取り巻く状況を整理し、必要な対応を考えていくのが望ましい。

――教団は本来、信者へどのようなケアをすべきだったか。

管理の在り方については、改善・強化すべき点はあると思う。

組織や関係性の中で抑え込んだり、ため込んできた思いを抱えるなど、教会の中で傷ついてきた経験を持つ信者もいる。

自身の置かれた状況を切り替えたり消化させる力を持っている方もいるが、人によっては「言うことを聞かされた」「否定された」といった見方になる場合もある。

ただ、どちらが多いかというより、ほとんどの信者に両面の経験があるのではないか。

目標に徹するなど活動的な時期も一昔前はあったが、現在の教団内の雰囲気はかなり良くなってきている。ただ過去において、いろんな人の気持ちに寄り添ったり、本音を言い合える空間が不足していた側面はあっただろうし、傷ついた信者が見過ごされているケースもあるだろう。

現在の状況下だからこそ、被害軽減のため、改めて複雑な思いを持つ信者の気持ちにフォーカスし、それぞれのニーズに合わせて対応していくことが必要だ。

信者の中には教会の行事や活動に携わるのが熱心なあまり、自分の家庭がおろそかになってしまったケースもあるだろう。子供からすると、教会への疑問につながりやすくなる。そういった点まで信者やスタッフの配慮ができるようになればよいと思う。

自らを責めず、励まし合いを

――信者同士や家族間で、心の不調とどう向き合うべきか。

メンタルの不調が出てくる場合は、その前段階で最近表情が硬いとか、服装が乱れているとか、普段と違う気になるポイントやサインがあるかもしれない。

例えば、家に帰ってきた時、「ただいま」という言葉を普段どのように言っているか分かっていれば、「いつもより重い感じだ」「いつもより元気がない」と気付くことができる。

あいさつはどんな状態や関係性であっても、投げ掛けやすい言葉だ。中には親子関係が険悪という場合もあるだろうが、相手の状態を知る上であいさつは大切な場合もある。

根掘り葉掘り聞き出そうとしないよう、踏み込み過ぎないことが肝心だ。関心を持って「最近どう？」と気軽に尋ねるくらいがちょうどよいという人もいる。

また、「逆風」の中で無理はせず、まずは自分の生活を大事にすることを心掛けてほしい。

億劫（おっくう）になったり、教会に行きづらくなってもいいから、心を守りつつ自分の今持てるエネルギーで何ができるかを考えたらいいだろう。家族や信者同士、互いに苦しさを認め合い、励まし合っていくことが大事だと思う。

人によっては「今頑張らなければならないのに、なぜ自分はダメなんだ」と自らを責めてしまうことも多いだろう。今の状況では力を出せなくてもしょうがないと、自分で自分を認めたり許すことも大切にしてほしい。

（聞き手・石井孝秀）