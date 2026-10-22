【インタビューfocus】「土台」喪失で心身に負担、喪失感に苦しむ家庭連合信者ー臨床心理士・遠藤健市氏に聞く（上）

世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）が７月15日から10月５日にかけて実施した調査で、回答した信者の８割以上が精神的苦痛を訴えていることが分かった。調査結果や信者に求められるメンタルケアの在り方について、臨床心理士の遠藤健市氏に話を聞いた。（聞き手・石井孝秀）

清算人による清算手続きの開始以降、無人となっている教会施設＝14日午後、千葉県柏市（石井孝秀撮影）

――教団の調査によると、回答数１万３２１３件の回答のうち、体調面の影響があるという回答は３７２４件だった。

人生の「土台」と言うべきものを失い、喪失感に苦しむ信者は多い。特に教会に居場所を見いだし、活動に積極的だった信者はそうだろう。学校で教室に入るのに苦戦しているような子が、教会になら行けたという話もある。

人生の大半をかけて、一生懸命取り組んできたことを国や社会から否定されれば、受け止めたり整理するのは難しい。状況を十分に消化し切れず、心理的ストレスから「だるい」「何となく力が出ない」など身体の症状として出てくるのも無理からぬことだ。

もちろん日ごろの生活状況や教会内での人間関係によるところが大きく、影響に個人差はあるだろう。

だが、人は「個」であると同時に、他者ともつながって生きる存在だ。なじみの人とのあいさつや立ち話、雑談などのささいなことが、心の安定を支えている側面は確かにある。

人との関わりが減少したことで生じる心身の不調は、コロナ禍でも経験してきた通りだ。自分を支える「土台」を失うことは、やはり大きな負担だ。

――病院受診が５４１件、心療内科医の受診は３５２件で、夜眠れないという回答もあった。

当然、あり得ることだ。特に寝る前はいろんなことが頭に浮かびやすかったりするし、自律神経のバランスが崩れてしまう可能性もある。睡眠スケジュール法や生活全体の改善、気分の切り替えなど、自分に合った方法を見つけてほしい。

医療機関の受診の経緯もさまざまだろう。もともと頭が重いと感じやすかった人が、解散命令を機に頭痛がひどくなるなど、症状がより悪化したというケースもあるかもしれない。

――半年や１年など、ある程度の期間が過ぎてから、心身の不調を訴えるケースもあるという。

大震災や事故によるトラウマの場合もだが、初めは何とかその状況に対応しようと頑張っていたものの、ある程度区切りがついてほっとした時に症状が出てくるということはよくある。

ほかにも数年後、関連したものを偶然目にしたことで「フラッシュバック」が起きて精神的に苦しくなることもある。心に傷がある方の場合、たまたま教会施設の近くを通った時とか、親戚から教団を否定されたとか、いろいろなことがきっかけになり得る。

表面上は普通に生活していても、心の奥底では傷ついていて、その状態が一定期間以上続くと頑張れなくなってしまう。目を背け続けてきたつらさをごまかし切れなくなった、という人も出てくるかもしれない。

長い時間が経過した後でもフラッシュバックが出てくることはあり、拉致監禁・強制棄教の被害に遭った信者も同様だ。店に行った際、鍵を見ただけでも当時のことを思い出してしまうなど、「地雷を抱えながら生活している」とも言えるだろう。

フラッシュバックへの懸念も

――フラッシュバックへの対処法は。

フラッシュバックを起こさせないようにするのは難しいことだ。教会に関連する報道を見ても反応してしまうなど、突然記憶が浮かび上がってくるのを避けるのは難しい。

大事なのは思い起こしたとしても、本人なりのリラックス方法とか呼吸方法など、内面を落ち着かせるやり方を持てるようになることだ。これを繰り返すことで「大丈夫なんだ」と心身に学習させていく。

中には明確な否定でなく、学校や会社でふと教会の話題が出たのを耳にし、自分が否定されたように感じてしまうこともあるだろう。

現在の社会状況だと、小さなきっかけで信者が傷つきやすい土壌ができてしまっているとも言えるだろう。その「土壌」に誇張や事実誤認が少なからず含まれていれば、信者としては正したいだろうが、すぐに影響を与えるのは難しい。

声を上げることができるなら頑張ってもいいと思うが、その動きに引っ張られ過ぎるとそうできない自分を責めてしまったり、しんどくなってしまったりするので注意が必要だ。