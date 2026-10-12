【インタビューfocus】世界に及ぶ民族団結法の弾圧ーチベット独立活動家 テンジン・ツゥンドゥ氏に聞く（下）

――中国の民族団結進歩促進法の具体的な問題点は。

中国では、天は中国に世界を支配することを許し、国内では皇帝が民を支配することを許したと考えられている。今回の民族団結進歩促進法は、まさにその考えが表れている法律だ。ここでは二つの点を指摘したい。

チベット独立活動家 テンジン・ツゥンドゥ氏

まず一つは、少数民族は中国語を勉強しなければならないということだ。このため、チベットをはじめとする少数民族の学校を全て中国政府の下に置き、義務教育化している。そして、義務教育ではそれぞれの地域の言葉ではなく、全部中国語で教育しなければならないとしている。このままでは、50年以内にチベットの人たちがチベット語を話せなくなることが懸念される。これがまさに中国化するということだ。

もう一つは、中国は自国の領土内だけでなく、いかなる国においてもこの法律に違反する者は罰せられると宣言した。これが世界に対するアピールだ。中国は他の国々に対しても、この法律に従わない者への対応を要求すると言っている。中国は今までもさまざまな国で反政府活動家らに圧力をかけてきたが、今回の民族団結進歩促進法によって海外でも公然と弾圧を行うということだ。

ヒマラヤ土石流巡り中国政府が情報統制

――８月にヒマラヤで発生した土石流でチベットでも相当被害が出ているようだが、中国が報道規制をしているため、どのような状況か分からない。

私の親戚はネパールとチベットの両方にいる。ネパールでは親戚である一つの家族が家ごと流されたことを知っている。しかしチベットでは、水害が起きたその日から通信がシャットダウンされた。

水害の映像はネパール側のものしか出していない。チベットに関しては、自由に取材した報道は一つも出ていない。唯一見ることができるのは、中国政府が現在、これだけの救援活動をしているというリリース情報だけだ。チベットの他の地方の人たちは、そのような水害があったということを全く知らない。

中国の公式な報道では、ネパールで水害があったということ以外は何も報じていない。多くのチベットの人たちは、水害でチベットの人や外国人観光客が流されたことについて全く知らない。

チベットに情報が入らない理由は二つある。一つは、チベットでは中国政府が認めているソーシャルメディアしか使えないということだ。インスタグラムやユーチューブのようなものは一切見ることができない。彼らが知っているのは政府が知らせたいことだけだ。中国政府は情報源を一つに統一している。

もう一つは言葉の問題。中国の報道は中国語であり、多くのチベット人は中国語が分からない。今回の水害への中国の対応について言えることは、チベットはもちろん、中国全土でも同じような形で情報統制があるということだ。

日本ではそれぞれの意見を持つことができる。しかし、中国では14億の人が同じような考えしか持てない。だから、かつて日本が中国にひどいことをしたと、世界中が信じるようになる。なぜかというと、中国の方が日本よりも圧倒的に人口が多いからだ。

日本はナラティブの戦いを

――日本は中国とどのように付き合えばいいか。

一つは、満州と日本との関係について世界に正しく理解してもらうことが大事だ。日本は満州の伝統、文化、歴史を尊重するため、満州国の建国に関わった。

ただ残念ながら、現在、世界の人々は満州が中国だと思っている。中国は満州族のつくった清朝を中国の歴史の中の一つの王朝だと認識させている。中国の一貫性と正統性を宣伝してそれを信じ込ませている。

日本が中国と関わることはもちろん必要であり、場合によっては対立的になることもあるだろう。日本は論理的に対抗すべきだ。

現在の戦争は必ずしも武力だけで行われるものではない。それぞれの国の主張、ナラティブ（物語）の戦いだ。過去においては、満州もチベットも独立国家であったし、南モンゴルも中国ではなかったことを知ることが大切だ。

台湾がオランダや清朝の植民地になり、その後日本の支配下に入ったということは、かつては台湾が独立していたということを証明している。台湾にいる中国系の人たちは清朝時代に移住し、住み着いた人たちだ。

（聞き手・宮田陽一郎）