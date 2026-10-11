【インタビューfocus】ダライ・ラマは世界平和の希望ーチベット独立活動家 テンジン・ツゥンドゥ氏に聞く（上）

中国では７月１日、民族団結進歩促進法が施行され、チベットなどの少数民族に対する締め付けが強まっている。こうした中、インド・ダラムサラを拠点とするフリー・チベット（チベットに自由を）の活動家で、16回の逮捕歴があるテンジン・ツゥンドゥ氏が初来日した。テンジン氏に中国の少数民族政策について話を聞いた。（聞き手・宮田陽一郎）

チベット独立活動家 テンジン・ツゥンドゥ氏

――これまで、どのような活動をしてきたのか。

私はチベットの自由と独立のために声を上げ、特に中国の首脳がインドに来た時は抗議に行く。それによってニュースにもなるし、そういう活動があることを記録してもらえる。ある種のセンセーションも起こせる。

しかし、私が本当にやりたいことは抗議することではない。建設的な主張をしたい。これは非常に仏教的な対処の仕方だ。

西洋的な発想では、敵を負かして破壊することを勝利と言っているが、われわれは違う。われわれの目的は自由であって、破壊とかそういうことではない。自由のためには、われわれ自身が内面にある憎しみに勝たなければならない。われわれの敵、あるいは障害となっているものに対し、彼ら自身の中にある憎しみを和らげる、浄化するということがわれわれの目的だ。

敵に対してもできるだけ関わりを持っていくことが大事だ。敵を非武装化し、敵が持っている欲望や憎しみに勝つためには、自分自身がまず内面を変えていかなければならない。

しかし、中国というのはそう簡単に変わるものではない。なぜならば、彼らは世界制覇という大きな野心を持っているからだ。だから、われわれが彼らより精神的にも道義的にも上に行かなければならない。私たちの目的は、あくまでも彼ら自身が非武装化し、改心するということだ。だから、これには時間がかかる。敵が変わるまでの間に自分が欲望に負けてはならない。相手を変えていくために絶え間ない努力をしていく必要がある。

絶えず彼らが間違っているということを彼らに言い聞かせ、他の人たちにも、彼らの誤りを指摘し、変わる必要があると伝え続けることが欠かせない。インドの社会学者であるアシシュ・ナンディ氏が言う「非暴力的武装」だ。

今われわれがこうして話している間も、世界中でたくさんの戦争が行われている。このような世界において、ダライ・ラマ法王は非暴力のリーダーとして活動されている。今の世の中の潮流としては敵を負かすこと、殺すことが普通になっている中で、ダライ・ラマ法王の非暴力的な活動について理解することは難しい。だが、同時に世界はこのような活動が何らかの成果を挙げるのではないかと関心を持っている。だから、私自身はダライ・ラマ法王こそ世界の平和の希望だと思っている。

旧ソ連を模範に周辺国支配

――７月１日に中国で民族団結進歩促進法が施行された。少数民族への締め付けが一層強化されるとみられるが、このことをどのように考えているか。

中国は長い間、チベットおよび他の国々を侵略したことを正当化するため、さまざまな方法を使ってきた。法律は彼らがチベットを侵略して以来、ずっと使ってきた道具だ。中華人民共和国が建国されたのは１９４９年10月１日だが、その出発点から彼らは間違っていた。

彼らが模範としてきたのは旧ソ連だった。すなわち、周辺の国々を強制的、暴力的に統制して支配するということだ。ソ連はロシア人が多数だったが、周りのトルクメニスタンやウズベキスタンなどの国々を自分たちの配下に持ってきて、ソ連という国家体制を世界に示した。

同様に、中国は49年から59年までの間にチベット、東トルキスタン、南モンゴル、そして満州など周辺の国々を力によって併合し、支配してきた。このような国は本質的に覇権主義的であり、そして自己中心的なものだ。

チベットと中国の対立の根底にあるのはイデオロギーの問題だ。つまり中国のイデオロギーは、自分たちが強大で、自分たちの支配下に他の民族、周辺の国々が入るのは当たり前だという考えだ。彼らがチベットの言語、文化などを規制したい時、常に「中央政府」という言葉を繰り返す。中国は自分たちが中央政府であって、その周辺のものはあくまでもそれに付随するものだと考えている。

テンジン・ツゥンドゥ

亡命チベット人２世として、１９７３年にインド・マナリの道路脇のテントで生まれる。ダラムサラのチベット人学校で学び、97年に大学を卒業すると、１人でインド西北部からチベットに潜入するが拘束され、「外国人」として強制送還された。ムンバイ大学大学院英文学修士、詩人、作家、フリー・チベット（チベットに自由を）の活動家。日本では『詩文集 独りの偵察隊』が、書肆侃侃房（しょしかんかんぼう）から翻訳発行されている。