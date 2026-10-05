【インタビューfocus】信仰暴露は「プライバシー侵害」、鈴木エイト氏への訴訟、８日判決

ジャーナリストの鈴木エイト氏により、信仰や顔写真、実名を衆目にさらされ、プライバシーを侵害されたとして、世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の男性信者Ａ氏が１０００万円の損害賠償と鈴木氏のＸ（旧ツイッター）に投稿された該当記事の削除を求めた訴訟の判決が８日、東京地裁で言い渡される。それに先立ち、原告Ａ氏に訴訟の経緯や現在の思いについて聞いた。（聞き手・石井孝秀）

プライバシーを侵害されたとして、鈴木エイト氏を訴えた原告のA氏＝２０２４年９月、東京都（石井孝秀撮影）

――鈴木エイト氏からプライバシー侵害を受けたとして提訴した経緯は。

私は当時住んでいた地域で、２０１５年ごろからボランティア団体の代表をしていた。清掃活動や史跡巡りなどを定期的に開き、夏休みには地域の子供たちも参加していた。

非信者で、地域に住む知人親子から子ども食堂をやりたいという相談を受けた際も、立ち上げを手伝い、活動に協力させてもらっていた。

しかし、安倍晋三元首相の暗殺後、家庭連合とその信者は反社会的だとレッテルを貼る鈴木氏によって、私の地域での活動も批判の対象になった。

鈴木氏からの情報提供によって、週刊文春の記者が自宅に直接取材へ訪れたこともあった。なぜ自宅が分かったのかと、私も家族も恐怖心でいっぱいになったが、週刊文春の記事では私の名前はイニシャルとなっていた。

しかし23年ごろ、３００人超が集まった講演会の場で、鈴木氏は子ども食堂に元文部科学相の下村博文氏が視察に訪れた際の写真をスライドで公開。その写真には私も写っており、私が統一教会の信者であることやフルネーム、代表を務めるボランティアの団体名もさらされた。

――鈴木氏はそのボランティア団体を、宗教という「正体」を隠した、伝道目的の「偽装ボランティア」と主張し、「注意喚起する必要がある」という理由で個人情報の暴露を行ったとしている。

私は純粋に地域のため活動していた。「正体隠し」と言われれば、まるで偽名でやっていたような言い方だが、しっかり本名で取り組んでいた。ボランティアは私自身の生きがいであり、伝道目的でも正体隠しの隠れ蓑（みの）でもない。

鈴木氏はＸ上で、私の子ども食堂での活動に触れた投稿も行っている。名前こそイニシャルだが、アップされた画像の中には私の名前をカタカナで記したキャプション（説明文）入りのものも混ざっていた。

ボランティア仲間の中には、信仰に理解を示してくれた人もいたが、鈴木氏のＸの投稿を真に受けた人からは「教会の団体なのか」と嫌悪感を示されたこともあった。

子ども食堂を一緒にやっていた人とも疎遠になってしまった。もう行くことはできないだろう。

――第１回口頭弁論は24年９月に行われ、今年の７月に結審した。

冒頭陳述では、感極まって思わず泣いてしまった。そして裁判長に「統一教会の信者はボランティアをやってはいけないのか」と訴えた。

しかし、この件について鈴木氏は、私の涙が演技にすぎず、エレベーターに乗っていた際にも代理人の弁護士と打ち合わせをしていたという趣旨の記事を執筆していた。どれも事実無根だったので、とても不快に感じた。

また、被告側は私が暗殺事件よりずっと前に登録していたビジネス用のＳＮＳで、プロフィルに名前や教団職員であることなどを記入していたことを挙げ、私に「（信仰を）隠す意図は全くない」と主張している。

だが、情報の公開のされ方やどういう経緯で明かされるのかは全く別の話だ。自分の意思で個人情報を公開するのと、教団へのバッシングが強まった時期に第三者が不特定多数へ実名や信仰などの属性をさらすのは重みが異なる。

現在のような時期だからこそ、特に大切な人間関係においては、信仰を明かす場合は直接、そして丁寧に伝えたい。

――今回の裁判で、社会に伝わってほしいと思うことは。

「統一教会の信者」と言われ、「正体隠しの伝道に利用されるかもしれない」という推測で、地域の活動などから追われるというケースは、私の知り合いの信者にも何人かいる。地域に喜ばれていたことが、なぜつぶされなくてはならないのか、本当に理不尽だ。

憲法では内心の自由が保障されているし、解散命令が決定した際も東京高裁は信者の人権を保障している。

しかし、現状は「家庭連合は悪い団体」という世間の空気によって、差別が正当化されている。どのような宗教を信仰していても、信仰とプライバシーが保障されるだけでなく、社会に出て活動する権利が守られた国であってほしい。