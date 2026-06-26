対談　日米開戦・戦後統治を検証する　米国民の８割が対日戦に反対　白松　「真珠湾」知っていたルーズベルト　杉原

「真珠湾」知っていたルーズベルト 杉原

先の大戦が終結して80余年が経（た）つ。日米開戦や戦後問題を総括する著書を出版した元武蔵野女子大学教授の杉原誠四郎氏と真珠湾史実研究家の白松繁氏が、真珠湾攻撃の従来の定説である「騙（だま）し討（う）ち」説やＧＨＱ（連合国軍総司令部）による占領政策について対談した。

しらまつ・しげる １９４３年、静岡県生まれ。静岡工業高校（現・静岡県立科学技術高校）卒業。大手自動車部品メーカー退任後、真珠湾史実を調査。著書に『そのとき、空母はいなかった 検証パールハーバー』（文藝春秋企画出版部）

すぎはら・せいしろう １９４１年、広島県生まれ。東京大学大学院修士課程修了。城西大学、武蔵野女子大学（現・武蔵野大学）教授を歴任。著書に『理想の政教分離規定と憲法改正』（自由社）、共著に『吉田茂という病』（同）など。

白松 昭和16（１９４１）年10月の東条英機内閣発足後、最初の政府連絡会議が開かれました。これは戦争開始を前提とした戦争準備態勢の詳細説明が主体で、いわば開戦承認強行のための会議でした。東郷茂徳外相もこの流れの中で、東条首相には開戦回避の意思はないと判断していたと考えます。山本五十六・連合艦隊司令長官が真珠湾攻撃に懸けたのでしょう。

東条はもはや、わが国はここまで来たら開戦する以外の選択はないと主張していました。この強行路線に反対する者は東郷を含め皆無でした。これがその時の「空気」だったと考えています。その後、「ハルノート受領、一時的な試案」と明記してあるのに東郷は頭が真っ白になったと言って即交渉中止を決定してしまいました。

そして、ルーズベルト米大統領の狙い通り、開戦となったのです。どう見てもルーズベルトの方が上手（うわて）でした。実は米国民の80％以上が対日戦反対でした。現在のイランのように、トランプ大統領を相手に堂々と渡り合える技量は日本にはありませんでした。

私は米公文書館に何度も通い、日米開戦について日本による「騙し討ち」説を否定する本を出してきました。昨年末に出版した３冊目の『真珠湾攻撃 ルーズベルトは知っていた』（ミネルヴァ書房）が各メディアに取り上げられ、初めて騙し討ち説の崩壊を感じています。しかし、日本の学者や研究者は聞く耳を持ってくれません。米国でも一般の人々はある程度の理解を示してくれますが、政府はそれを認めてくれません。

杉原 でも、今回の白松さんの本で、ルーズベルトは日本海軍の真珠湾攻撃を事前に知っていたのだということが完全に証明されたことにより、これまでの歴史の書き換えが不可避になりました。ただ日本の歴史学者は正直でありません。メンツや立場を勘案して、真実を追究するということから外れています。史実が確定するまでには時間がかかり、途中で結論を間違えることはあり得るんですよ。歴史研究ですから、間違ったのであれば後で修正すればいいんです。

ともあれ、ルーズベルトは真珠湾攻撃を知っていたということが完全に分かり、ルーズベルトが米国民を騙して、無用に戦争を拡大し、無用に多大な犠牲を出したことが、いっそう明確に見えるようになったと思います。

ただ、米国はあれだけたくさんの戦死者が出ているわけですから。正しい戦争をしたんだと思い込みたいところがある分だけ、真実が見えにくくなっています。また、日米戦争に関して、産経新聞の岡部伸（のぶる）さんが言っていたことですが、日本は情報をある程度取るが、その利用の仕方がまずいという国家的な欠陥がありました。真珠湾攻撃の翌日のハワイの新聞は奇襲の被害が満載ですが、その片隅にドイツはモスクワ攻略に失敗して後退しているという短い記事が載っています。誠に皮肉なことです。独ソ戦で、ドイツは成功していないという情報を取って送ってきているのに、それを生かさず、独ソ戦ではドイツが勝利しているという前提で米国に食って掛かったということです。

米国と戦争する理由はなかった 白松

敗戦利得者がつくった戦後体制 杉原

白松 岸信介（のちの首相）は真珠湾攻撃の１週間後、部下に対し、「連中は何ということをしてくれたのか。相手の尻尾を踏みつけておいて逃げて帰ってくるなど世紀の愚行だ」と言いました。その意味を考える必要があります。私は真珠湾攻撃は戦術的にも戦略的にも失敗だったと思っています。良いことは何一つありませんでした。

山本五十六の一途な突進はありましたが、軍令部総長を７年間も務めた伏見宮博恭王もどちらかと言えば対米戦肯定派であったことに注目する必要があります。

特に日本は当時、米国とどうしても戦争しなければならない理由はありませんでした。ところが、やってはいけない先制攻撃をしてしまい、結果、東京空襲や原爆投下まで正当化されてしまいました。

真珠湾陰謀論と山本偶像化（神格化）は、一体となった歴史の捏造（ねつぞう）です。この状態が続く限り、先の戦争の真の総括はできないことになります。

杉原 最後通告が遅れたのは、日本大使館の事務的失態であったことは分かっています。日米交渉の最中、日本が「騙（だま）し討（う）ち」をしたと喧伝（けんでん）し、米国民を怒らせました。こうして戦意を高揚させ、ルーズベルトは第２次世界大戦を最大限に拡大させました。そうしてアメリカ兵の犠牲を増やし、ルーズベルトは米国にとっても疫病神、「悪魔の大統領」でした。

白松さんの努力で日米戦争の大きなからくりが分かったところですが、その日米戦争で日本は負けてアメリカの占領下に入ります。そしてその占領の負の体制を、今の日本人は「戦後レジーム」と名付けて、それを占領軍の最高司令官マッカーサーがつくったとしています。これも歴史のうそです。

マッカーサーに関する本『「マッカーサーの日本占領」への疑問とは』（自由社）を著した意図はここにあります。「戦後レジーム」はマッカーサーがつくったのではなく、占領下で得をした敗戦利得者がつくったものだということをはっきりとさせた本です。そして吉田茂はその敗戦利得者の親玉であり、マッカーサーにとってはマッカーサーへの評価を歪（ゆが）めた疫病神だったということになります。

例えば、憲法９条をご覧ください。占領軍の押し付けた憲法では日本は自衛軍を持てるはずだったのです。しかし、吉田が勝手に日本は戦力を持てないという解釈を戦後の日本に持ち込んで定着させました。