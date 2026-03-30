元駐ルクセンブルク米国大使　ランディー・エバンス氏との一問一答　宗教の自由脅かす日韓

日本の世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）が東京高裁から解散命令を受けたことを巡り、本紙のインタビューに応じたランディー・エバンス元駐ルクセンブルク米国大使との一問一答は以下の通り。（聞き手＝アメリカ総局長・山崎洋介）

――トランプ米政権は日本における宗教自由の現状をどう見ているか。

韓国で保守系活動家の故チャーリー・カーク氏が昨年９月、宗教弾圧について警告する発言をしたことや、（カーク氏と関係が深かった）ロブ・マッコイ牧師が訪韓して以降、 日本と韓国における宗教自由の問題は、トランプ政権のレーダーに入っている。トランプ大統領は宗教の自由を「神から与えられた権利」であり、米国のアイデンティティーの不可欠な要素だと宣言している。その結果、政権は反キリスト教的バイアスに焦点を当てており、宗教の自由を脅かす各国政府の行動を注視している。

日本政府が民事上の不法行為を理由に教団を解散させ、礼拝堂や墓地などの資産を差し押さえたことは、間違いなく懸念を呼ぶ動きであり、日本政府が米国との関係構築を進める上で妨げとなる可能性が高い。

――トランプ政権がこの問題に今後どのような役割を果たし得るか。

トランプ政権には、この問題に対処するためのさまざまな手段がある。それは、トランプ氏が創設した宗教の自由委員会や国務省による宗教の自由を脅かす動きに対する注意喚起などが挙げられる。

一つの可能性として、国務省による信教の自由に関する年次報告書において日本を「特に懸念される国」に指定することもあり得る。その他にも、日本の政府高官との非公開のコミュニケーションの中でこの問題を提起することなどが考えられる。

――19日の日米首脳会談を踏まえ、今後この問題はどのように扱われるか。

その答えは、時間の経過とともに明らかになるだろう。トランプ氏は、外国政府が対応を取ることを期待しながら、懸念事項を非公開で提起することがよくある。時には、政権高官を派遣し、現地での観察に基づいて評価・報告させることもある。

一つだけ明らかなのは、トランプ政権は、たとえ同盟国であっても、問題を見て見ぬふりをしたり、困難な問題を避けたりすることはしないということだ。