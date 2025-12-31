トップオピニオンインタビュー新春対談　日本の保守再生はなるか
インタビュー

新春対談　日本の保守再生はなるか

By 編集部

自維連立・高市政権

長期的トレンドが転換」　一般社団法人日本平和学研究所理事長・文藝評論家　小川榮太郎氏

主体的な防衛強化を」　政治評論家　田村重信氏

新春対談に出席した政治評論家の田村重信氏（左）、一般社団法人日本平和学研究所理事長・文藝評論家の小川榮太郎氏

　今年、国内外の懸案課題に高市早苗連立政権が取り組む中で、「日本の保守再生はなるか」をテーマに政治評論家の田村重信氏と一般社団法人日本平和学研究所理事長・文藝評論家の小川榮太郎氏が対談した。

　自民党・公明党の連立政権はリベラル化しながら支持率が低迷し、衆院選に続く参院選の大敗、石破茂前首相退陣に伴う自民総裁選を経て昨年10月、終止符を打った。連立の枠組みは自民・日本維新の会に変わり、連立政権政策合意書で保守改革路線を掲げて発足した高市政権は高い支持率を得ている。

　これに小川氏は「非常に大きな、長期的なトレンドの転換」との認識を示し、安倍晋三元首相が第１次政権で掲げた「戦後レジームの脱却」という約20年にわたるイデオロギー戦の「一つの帰結が高市・維新連合政権だ」と見解を述べた。

　田村氏は高市首相とトランプ米大統領との日米首脳会談で、首相の方から防衛費増額に取り組む決意を表明したことを評価した。また、12月に発表された米国家安全保障戦略が同盟国に防衛費増額を求めたことについて、「日本が主体的に防衛力強化をしていく必要がある」と強調。その際、「憲法の問題も非常に極めて重要」であり「自衛隊を諸外国と同じような軍隊という形にする問題が出てくる」と述べ、憲法改正が必要になると指摘した。

若者の意識変えた安倍長期政権
spot_img
前の記事【インタビューfocus】家庭連合「特例法」の闇（下）法治主義の原則に背く立法　元武蔵野女子大教授　杉原 誠四郎氏に聞く

人気記事

新着記事

インタビュー

【インタビューfocus】家庭連合「特例法」の闇（下）法治主義の原則に背く立法　元武蔵野女子大教授　杉原 誠四郎氏に聞く

インタビュー

【インタビューfocus】家庭連合「特例法」の闇（上）教団清算指針に違憲の疑い　杉原 誠四郎氏に聞く

インタビュー

日中緊張の本質は中国内部抗争　戦後80年 東アジア情勢波高し～高市政権の国防政策を問う【世日クラブ講演要旨】

インタビュー

【インタビューfocus】全国弁連のパターンを踏襲　『国家の生贄』を書いた　福田 ますみ氏に聞く（下）

インタビュー

【インタビューfocus】全国弁連の目的は スパイ防止法潰し？『国家の生贄』を書いた　福田 ますみ氏に聞く（上）

インタビュー

【連載】韓国保守は再起できるか（上）「いつ国を去るか」悩む保守　中国共産党の行方が左右　元「国民の力」大統領候補　金文洙氏に聞く

インタビュー

【連載】待ったなし！スパイ防止法（８）通信情報収集が防諜のカギ　米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）上級顧問　ジェームズ・アンドリュー・ルイス氏に聞く（下）

インタビュー

【連載】待ったなし！スパイ防止法 (７)中国のスパイ活動に対抗　米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）上級顧問　ジェームズ・アンドリュー・ルイス氏に聞く（上）

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »