トップオピニオンインタビュー【インタビューfocus】全国弁連のパターンを踏襲　『国家の生贄』を書いた　福田 ますみ氏に聞く（下）
インタビュー

【インタビューfocus】全国弁連のパターンを踏襲　『国家の生贄』を書いた　福田 ますみ氏に聞く（下）

By 藤橋 進

全国弁連のパターンを踏襲

福田ますみ氏

　――文科省は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散ありきで突き進む中で、東京地裁に提出した陳述書の捏造（ねつぞう）までやってしまった。

　結局それは、解散事由に相当する証拠がないということです。それであんなことまでやってしまった。

　――捏造された元信者の陳述書も含んだ「被害者」の言い分というのは、全国霊感商法対策弁護士連絡会（全国弁連）が作り上げたロジック、パターンを踏襲している。

　そもそも全国弁連と言うのは中立的組織ではないのに、文科省の中にもアドバイザーとして入っている。捏造された陳述書だって全国弁連がこれまで書いてきた文章のパターンを踏襲している。

　――日ごろ、政府や権力のチェックや中立公平な報道がわれわれの使命というメディアも、一方的に家庭連合たたきを続けた。

　残念なことに家庭連合を解散させるということで、メディアも、国も省庁もベクトルが完全に一致している。「文科省の言論封殺」の章を書いた時、ＧＨＱ（連合国軍総司令部）のプレスコード「日本に与（あた）うる新聞遵則」を思い出した。ＧＨＱは、自らが主導して作り上げた日本国憲法で言論や表現の自由が保障されているのに、ＧＨＱに都合の悪いことを書くことを許さなかった。あたかもこの目に見えないプレスコードが社会全体を覆っているかのように、メディアは、家庭連合に対する中立的な報道さえしなくなっている。そこには文科省の露骨な言論弾圧があり、家庭連合に関しては自由な報道は望めなくなっているからだ。

　――そんな中で司法は最後の砦（とりで）だが。

　一審の判決が出る前は、法律の専門家の間でも、解散命令が認められる可能性は低いとみる人が何人もいた。しかし私はそうした専門家ではないが、それまで幾つもの家庭連合に対する訴訟の裁判資料を閲覧して、不当判決と思われるケースが多いことから、決して楽観視はできないと言ってきた。それにしてもあそこまでひどい判決文は見たことがない。ほとんど、詭弁（きべん）、屁理屈、いちゃもんの類いだ。

　――厳密・公平な判断が求められる裁判所が、推論に推論を重ねている。

　２００９年のコンプライアンス宣言以降、「被害者」は顕著に減っている。決定書にも「近時における被害申告の数は相当に減少している」と認めている。ところが、「潜在的な隠れた被害が『相当程度』あることが『想定される』」という。証拠に基づいて判断すべき裁判所が、推論に依拠して判決を下している。日本の司法はどうなってしまったのかと思う。

　――日本人には宗教に対するネガティブなイメージがあるのではないか。

　そもそも「宗教」という言葉に日本人はあまりいい印象を抱かない。私もそうだったが、とくに新興宗教には胡散臭（うさんくさ）いイメージを持ってしまう。それを払拭（ふっしょく）するのは容易ではない。それにオウム真理教事件が決定的だった。あの事件が人に与えた影響は甚大で、宗教に対する好ましくないイメージが定着してしまった。

　教団側の意見に耳を貸さないのは、教団の人々はマインドコントロールされているからというが、マインドコントロールという言葉は、欧米では疑似科学としてもう使われなくなっている。

　反家庭連合の人々にとってマインドコントロールはパワーワード、便利な魔法の言葉になっている。信者はマインドコントロールされている。だから拉致監禁してもいいんだと。裁判所もそれを信じている。教団の代理人の福本修也弁護士がマインドコントロールというのはないのだと強く説明しているので、さすがに判決文にマインドコントロールという言葉はないが、別の言葉に置き換わってほとんど同じことが書かれてある。今や宗教に関して、日本は欧米の先進国基準からすっかり外れてしまった。

（聞き手＝特別編集委員・藤橋　進）

【インタビューfocus】全国弁連の目的は スパイ防止法潰し？『国家の生贄』を書いた　福田 ますみ氏に聞く（上）

spot_img
前の記事【インタビューfocus】全国弁連の目的は スパイ防止法潰し？『国家の生贄』を書いた　福田 ますみ氏に聞く（上）
次の記事日中緊張の本質は中国内部抗争　戦後80年 東アジア情勢波高し～高市政権の国防政策を問う【世日クラブ講演要旨】

人気記事

新着記事

インタビュー

日中緊張の本質は中国内部抗争　戦後80年 東アジア情勢波高し～高市政権の国防政策を問う【世日クラブ講演要旨】

インタビュー

【インタビューfocus】全国弁連の目的は スパイ防止法潰し？『国家の生贄』を書いた　福田 ますみ氏に聞く（上）

インタビュー

【連載】韓国保守は再起できるか（上）「いつ国を去るか」悩む保守　中国共産党の行方が左右　元「国民の力」大統領候補　金文洙氏に聞く

インタビュー

【連載】待ったなし！スパイ防止法（８）通信情報収集が防諜のカギ　米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）上級顧問　ジェームズ・アンドリュー・ルイス氏に聞く（下）

インタビュー

【連載】待ったなし！スパイ防止法 (７)中国のスパイ活動に対抗　米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）上級顧問　ジェームズ・アンドリュー・ルイス氏に聞く（上）

インタビュー

【連載】待ったなし！スパイ防止法（５）スパイ定義の「利益」検討を　元警視庁北京語通訳捜査官　坂東忠信氏に聞く（下）

インタビュー

【連載】待ったなし！スパイ防止法 (４) 遠い「ファイブアイズ」入り　元警視庁北京語通訳捜査官　坂東 忠信氏に聞く（上）根拠法ない防諜は欠陥

インタビュー

【連載】スパイ防止法制定―公約化される背景 (４) 仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田 容子氏に聞く（下）急務となる対中スパイ対策

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »