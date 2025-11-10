【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（11）大学が過激思想の「培養器」

米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（上）
大学が過激思想の「培養器」
「移民」が国民変容の手段に
――従来のマルクス主義と文化マルクス主義の共通点は。
マルクス主義は経済思想だと理解されており、それは正しい。それでも経済マルクス主義と文化マルクス主義には、共通の概念的枠組みがある。それは世界のすべてを「抑圧者」と「被抑圧者」の闘争で捉えることだ。
経済マルクス主義では支配階級が労働者階級を抑圧していると捉え、文化マルクス主義では支配階級の白人、男性、異性愛者らが、非白人、非男性、非異性愛者らを抑圧していると捉える。ジェンダー思想やフェミニズム思想などがそうだ。
つまり抑圧者と被抑圧者の闘争というマルクス主義の概念的枠組みを文化に応用したのが文化マルクス主義である。これは新たなマルクス主義であり、「ネオマルクス主義」と呼ぶのはそのためだ。
――ジェンダー思想や移民の流入など、現代社会に混乱をもたらしている問題の多くは、文化マルクス主義に由来するといっていいか。
全くその通りだ。グラムシは『獄中ノート』で「周縁化された集団には、経済的に抑圧された人々だけでなく、女性、人種的少数派、そして多くの犯罪者も含まれる」と述べており、性的少数者も多数派に抑圧される「被抑圧者」と位置付けられる。つまり異性愛者でない者はすべて、何らかのジェンダー・マイノリティーと見なされる。ここからジェンダー思想が生まれたのだ。
移民を大量に受け入れる「国境開放」は、国民を入れ換えるための手段だ。何百万人もの移民を受け入れれば、既存の国民を投票で圧倒できる。つまり「新たな国民」を創りだそうとしているのだ。
米国が２千万～３千万人の移民を受け入れ、市民権を与えたら、人口構成が変わる。日本も１千万人の移民を受け入れたら、日本国民は新たな国民へと変容する。これこそがネオマルクス主義者たちが目指していることだ。
ジェンダー思想や国境開放など、すべてがネオマルクス主義の枠組みの一部なのだ。
