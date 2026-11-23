トップオピニオン山田寛の国際レーダーこれも米中露次第 難航する国連事務総長選出 山田寛の国際レーダー これも米中露次第 難航する国連事務総長選出 タグTOP NEWS2会員向け 2026年11月23日 10時47分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 国際平和、安全保障、法秩序を左右するＧ３、米中露の首脳会談が大注目を浴びたが、その横で、本来それらの問題に深く関わるべき国連事務総長の選出作業が、注目されずに続いている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事どくろ旗も頑張り続ける 世界に広がるＺ世代デモ 人気記事 山田寛の国際レーダー 充実させたい 海外での日本語教育も【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー ミャンマー大地震 山田寛の国際レーダー 充実させたい 海外での日本語教育も 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー 愛知・名古屋アジア大会 日本への信頼感が傷ついた？ 山田寛の国際レーダー トランプ・ショック テロ対策進むかナイジェリア 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 国際機関・組織の機能不全 欧州、日本…Ｇ４以下頑張り年 【山田寛の国際レーダー】 新着記事 山田寛の国際レーダー どくろ旗も頑張り続ける 世界に広がるＺ世代デモ 山田寛の国際レーダー 教育への攻撃は増加の一途 でも世界は驚かなくなった 山田寛の国際レーダー 愛知・名古屋アジア大会 日本への信頼感が傷ついた？ 山田寛の国際レーダー 充実させたい 海外での日本語教育も 山田寛の国際レーダー 充実させたい 海外での日本語教育も【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 中国が加速させる「国際協力シンフォニー」 山田寛の国際レーダー 過去の後始末が少し進展 だが核実験合戦再来の懸念も 山田寛の国際レーダー 世界中が猛暑 それぞれの挑戦 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った