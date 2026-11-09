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山田寛の国際レーダー

どくろ旗も頑張り続ける　世界に広がるＺ世代デモ

By 山田 寛

米中間選挙は民主党の大勝利となったが、トランプ外交、国際情勢がどれほど揺れるかまだ分からないので、今回は世界に広がっている別の揺れ、若者の抗議デモについて書きたい。【...全文を読む】

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