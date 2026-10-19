トップオピニオン山田寛の国際レーダー教育への攻撃は増加の一途 でも世界は驚かなくなった 山田寛の国際レーダー 教育への攻撃は増加の一途 でも世界は驚かなくなった タグTOP NEWS2会員向け 2026年10月19日 12時03分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 先月９日は２０２０年の国連総会で定められた「教育を攻撃から守る国際デー」。関係国際機関・組織から、世界で学校への武力攻撃、テロなどがますます増加していることが報告された。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事愛知・名古屋アジア大会 日本への信頼感が傷ついた？ 人気記事 山田寛の国際レーダー ガザ和平の国際安定化部隊 どうなるインドネシア軍 山田寛の国際レーダー 愛知・名古屋アジア大会 日本への信頼感が傷ついた？ 山田寛の国際レーダー 女性国会議員の比率と 世界の民主主義と自由の関連 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 手段も美学も気にせず 拉致問題国際キャンペーンを 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー トランプ・プーチン会談に まず期待したいこと 山田寛の国際レーダー 日本の外交・対外関係で 今年印象に残ったこと 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 北米 米大統領選挙戦での名言 過去には数々あったが 新着記事 山田寛の国際レーダー 愛知・名古屋アジア大会 日本への信頼感が傷ついた？ 山田寛の国際レーダー 充実させたい 海外での日本語教育も 山田寛の国際レーダー 充実させたい 海外での日本語教育も【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 中国が加速させる「国際協力シンフォニー」 山田寛の国際レーダー 過去の後始末が少し進展 だが核実験合戦再来の懸念も 山田寛の国際レーダー 世界中が猛暑 それぞれの挑戦 山田寛の国際レーダー 欧米の自家の庭掃除 難民・移民を第三国に 山田寛の国際レーダー 人権問題を操る中国 新ガバナンスを広げるか TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今