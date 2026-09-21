トップオピニオン山田寛の国際レーダー充実させたい 海外での日本語教育も 山田寛の国際レーダー 充実させたい 海外での日本語教育も タグTOP NEWS2会員向け 2026年9月21日 13時20分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint ２０２７年度当初予算の概算請求で、文科省は在留外国人への日本語教育支援策に今年度の３．６倍、１１３億円を計上した。基礎日本語を集中的に教えるクラスの開設、指導教員増員などを進めるという。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事充実させたい 海外での日本語教育も【山田寛の国際レーダー】 人気記事 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今 山田寛の国際レーダー ミャンマー大地震 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 新着記事 山田寛の国際レーダー 充実させたい 海外での日本語教育も【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 中国が加速させる「国際協力シンフォニー」 山田寛の国際レーダー 過去の後始末が少し進展 だが核実験合戦再来の懸念も 山田寛の国際レーダー 世界中が猛暑 それぞれの挑戦 山田寛の国際レーダー 欧米の自家の庭掃除 難民・移民を第三国に 山田寛の国際レーダー 人権問題を操る中国 新ガバナンスを広げるか 山田寛の国際レーダー 台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今