トップオピニオン山田寛の国際レーダー充実させたい　海外での日本語教育も【山田寛の国際レーダー】
山田寛の国際レーダー

充実させたい　海外での日本語教育も【山田寛の国際レーダー】

By 山田 寛

２０２７年度当初予算の概算請求で、文科省は在留外国人への日本語教育支援策に今年度の３・６倍、１１３億円を計上した。基礎日本語を集中的に教えるクラスの開設、指導教員増員などを進めるという。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事中国が加速させる「国際協力シンフォニー」
次の記事充実させたい　海外での日本語教育も

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »