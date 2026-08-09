トップオピニオン山田寛の国際レーダー過去の後始末が少し進展 だが核実験合戦再来の懸念も 山田寛の国際レーダー 過去の後始末が少し進展 だが核実験合戦再来の懸念も タグTOP NEWS2会員向け 2026年8月10日 08時50分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 東西冷戦終結後の核実験禁止ムードが高まっていた１９９６年。９月の国連総会で、全ての核実験を禁止するＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条約）が圧倒的多数で採択された。直前の１月にフランスが南太平洋の仏領ポリネシアで、７月に中国が新疆ウイグル自治区で、最後のかけこみ実験を行った。特に太平洋の仏実験に国際世論の抗議が集まった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事世界中が猛暑 それぞれの挑戦 人気記事 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー ジャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー ２０２５国際政治流行語大賞 印象付け、驚かせた言葉と語る【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 手段も美学も気にせず 拉致問題国際キャンペーンを 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 新着記事 山田寛の国際レーダー 世界中が猛暑 それぞれの挑戦 山田寛の国際レーダー 欧米の自家の庭掃除 難民・移民を第三国に 山田寛の国際レーダー 人権問題を操る中国 新ガバナンスを広げるか 山田寛の国際レーダー 台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 山田寛の国際レーダー トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今