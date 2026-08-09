トップオピニオン山田寛の国際レーダー過去の後始末が少し進展　だが核実験合戦再来の懸念も
山田寛の国際レーダー

過去の後始末が少し進展　だが核実験合戦再来の懸念も

By 山田 寛

東西冷戦終結後の核実験禁止ムードが高まっていた１９９６年。９月の国連総会で、全ての核実験を禁止するＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条約）が圧倒的多数で採択された。直前の１月にフランスが南太平洋の仏領ポリネシアで、７月に中国が新疆ウイグル自治区で、最後のかけこみ実験を行った。特に太平洋の仏実験に国際世論の抗議が集まった。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事世界中が猛暑　それぞれの挑戦

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »