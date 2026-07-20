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山田寛の国際レーダー

世界中が猛暑　それぞれの挑戦

By 山田 寛

年々暑さが積み上がる。西欧には先月下旬気温四十数度の熱波が襲来、ドイツで６８００人以上、フランス２０００人以上など多数の関連死が報告された。ＥＵ（欧州連合）では２０２２年～25年に計20万人以上が死亡しており、「静かな殺人者」への対策の遅れ、エアコンの少なさについての論議が一層盛んになっている。【...全文を読む】

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