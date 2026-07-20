トップオピニオン山田寛の国際レーダー世界中が猛暑 それぞれの挑戦 山田寛の国際レーダー 世界中が猛暑 それぞれの挑戦 タグ会員向け 2026年7月20日 11時35分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 年々暑さが積み上がる。西欧には先月下旬気温四十数度の熱波が襲来、ドイツで６８００人以上、フランス２０００人以上など多数の関連死が報告された。ＥＵ（欧州連合）では２０２２年～25年に計20万人以上が死亡しており、「静かな殺人者」への対策の遅れ、エアコンの少なさについての論議が一層盛んになっている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事欧米の自家の庭掃除 難民・移民を第三国に 人気記事 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 山田寛の国際レーダー 台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 今や世界への脅威 東南アジアのネット組織犯罪 山田寛の国際レーダー 北朝鮮兵も含め 世界に傭兵があふれる 新着記事 山田寛の国際レーダー 欧米の自家の庭掃除 難民・移民を第三国に 山田寛の国際レーダー 人権問題を操る中国 新ガバナンスを広げるか 山田寛の国際レーダー 台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 山田寛の国際レーダー トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った