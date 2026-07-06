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山田寛の国際レーダー

欧米の自家の庭掃除　難民・移民を第三国に

By 山田 寛

６月20日の「世界難民の日」に合わせＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）が公表した、25年末の世界の難民と国内避難民の数は、４１６０万人と６８７０万人。年々増えて来た難民は前年より３ポイント減（国内避難民は６．５ポイント減）だった。アフガニスタン、シリア、スーダンなど本国への帰国が増えたためという。【...全文を読む】

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