トップオピニオン山田寛の国際レーダー欧米の自家の庭掃除 難民・移民を第三国に 山田寛の国際レーダー 欧米の自家の庭掃除 難民・移民を第三国に タグ会員向け 2026年7月6日 09時44分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint ６月20日の「世界難民の日」に合わせＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）が公表した、25年末の世界の難民と国内避難民の数は、４１６０万人と６８７０万人。年々増えて来た難民は前年より３ポイント減（国内避難民は６．５ポイント減）だった。アフガニスタン、シリア、スーダンなど本国への帰国が増えたためという。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事人権問題を操る中国 新ガバナンスを広げるか 人気記事 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 終戦79年 英霊は安らかに眠れない 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 地球沸騰化時代 日本がエアコン支援の先頭に 山田寛の国際レーダー “東南・南アジアの春” 骸骨旗が若者たちのシンボルに 新着記事 山田寛の国際レーダー 人権問題を操る中国 新ガバナンスを広げるか 山田寛の国際レーダー 台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 山田寛の国際レーダー トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った