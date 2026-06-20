トップオピニオン山田寛の国際レーダー人権問題を操る中国 新ガバナンスを広げるか 山田寛の国際レーダー 人権問題を操る中国 新ガバナンスを広げるか タグ会員向け 2026年6月20日 10時55分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 先週、北京に約１００カ国や国連、国際機関などの代表約４００人が招かれ、中国主催の大人権フォーラム「グローバル人権ガバナンスの新しいビジョン」が開かれた。中国の「人権事業の発展」を推進する２０２６～30年「国家人権行動計画」も発表された。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 人気記事 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 山田寛の国際レーダー 北朝鮮兵も含め 世界に傭兵があふれる 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 強権や暴力に負けず 母も祖母も頑張る 山田寛の国際レーダー トランプ氏にもう一つの注文 世界のテロと対決を 山田寛の国際レーダー ジャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今 新着記事 山田寛の国際レーダー 台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 山田寛の国際レーダー トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー ガザ和平の国際安定化部隊 どうなるインドネシア軍 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った