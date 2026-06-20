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山田寛の国際レーダー

人権問題を操る中国　新ガバナンスを広げるか

By 山田 寛

先週、北京に約１００カ国や国連、国際機関などの代表約４００人が招かれ、中国主催の大人権フォーラム「グローバル人権ガバナンスの新しいビジョン」が開かれた。中国の「人権事業の発展」を推進する２０２６～30年「国家人権行動計画」も発表された。【...全文を読む】

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