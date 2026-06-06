トップオピニオン山田寛の国際レーダー台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ 山田寛の国際レーダー 台湾総統旅行も取引材料か トランプ氏の次の一手は？ タグ会員向け 2026年6月6日 09時38分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint ５月の米中首脳会談で習近平国家主席が「台湾問題を適切に処理しないと米中関係が危機に陥る」と太いくぎを刺した。中国は、台湾孤立化工作を一段と強めている。台湾も頑張って抵抗しているが、もちろんカギを握るのは米国だ。Ｇ２ディールを重視し、台湾問題をその交渉材料にもしたいというトランプ大統領は、どう対応して行くのか。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 人気記事 山田寛の国際レーダー ２０２５国際政治流行語大賞 印象付け、驚かせた言葉と語る【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー ミャンマー大地震 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー ジャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 日本の外交・対外関係で 今年印象に残ったこと 山田寛の国際レーダー トランプ・ショック テロ対策進むかナイジェリア 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 手段も美学も気にせず 拉致問題国際キャンペーンを 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 感染症大陸に 一層の医療・ワクチン支援を 新着記事 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 山田寛の国際レーダー トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー ガザ和平の国際安定化部隊 どうなるインドネシア軍 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った