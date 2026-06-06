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山田寛の国際レーダー

台湾総統旅行も取引材料か　トランプ氏の次の一手は？

By 山田 寛

　５月の米中首脳会談で習近平国家主席が「台湾問題を適切に処理しないと米中関係が危機に陥る」と太いくぎを刺した。中国は、台湾孤立化工作を一段と強めている。台湾も頑張って抵抗しているが、もちろんカギを握るのは米国だ。Ｇ２ディールを重視し、台湾問題をその交渉材料にもしたいというトランプ大統領は、どう対応して行くのか。【...全文を読む】

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