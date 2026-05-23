トップオピニオン山田寛の国際レーダー中露、イラン…どこでも　良心の囚人が増えている
山田寛の国際レーダー

中露、イラン…どこでも　良心の囚人が増えている

By 山田 寛

最近、「良心の囚人」（言論、宗教、人権、人種、性その他の問題で不条理に非暴力で抗し、投獄、拘留されている）や「政治犯」と呼ばれる人たちに関し、気になるニュースや情報が相次ぎ伝えられた。【...全文を読む】

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