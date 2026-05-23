トップオピニオン山田寛の国際レーダー中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている 山田寛の国際レーダー 中露、イラン…どこでも 良心の囚人が増えている タグ会員向け 2026年5月23日 15時00分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 最近、「良心の囚人」（言論、宗教、人権、人種、性その他の問題で不条理に非暴力で抗し、投獄、拘留されている）や「政治犯」と呼ばれる人たちに関し、気になるニュースや情報が相次ぎ伝えられた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か 人気記事 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー 災害の後で 援助を断る国の正念場 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 地球沸騰化時代 日本がエアコン支援の先頭に 山田寛の国際レーダー 国際機関・組織の機能不全 欧州、日本…Ｇ４以下頑張り年 【山田寛の国際レーダー】 新着記事 山田寛の国際レーダー トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー ガザ和平の国際安定化部隊 どうなるインドネシア軍 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 最も深刻な人道危機地帯 放置できないスーダンの惨状 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー