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山田寛の国際レーダー

トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か

By 編集部

　トンネルの中のイラン戦争。トランプ米大統領の戦略、威嚇文句、双方の〝チキンゲーム〟などは、半世紀以上前のベトナム戦争、ニクソン大統領の「マッドマン・セオリー」（狂人戦略）を思い起こさせる。【...全文を読む】

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