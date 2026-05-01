トップオピニオン山田寛の国際レーダートランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か 山田寛の国際レーダー トランプ大統領の下敷きはニクソン風マッドマン戦略か タグ会員向け 2026年5月2日 08時43分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint トンネルの中のイラン戦争。トランプ米大統領の戦略、威嚇文句、双方の〝チキンゲーム〟などは、半世紀以上前のベトナム戦争、ニクソン大統領の「マッドマン・セオリー」（狂人戦略）を思い起こさせる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 人気記事 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー “東南・南アジアの春” 骸骨旗が若者たちのシンボルに 山田寛の国際レーダー ジャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 女性国会議員の比率と 世界の民主主義と自由の関連 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今 山田寛の国際レーダー 釈然としない ロシア人観光客増大 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 新着記事 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー ガザ和平の国際安定化部隊 どうなるインドネシア軍 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 最も深刻な人道危機地帯 放置できないスーダンの惨状 山田寛の国際レーダー 国際機関・組織の機能不全 欧州、日本…Ｇ４以下頑張り年 【山田寛の国際レーダー】 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今