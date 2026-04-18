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山田寛の国際レーダー

米中対決が激化中　アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】

By 編集部

　イランとホルムズ海峡のニュースが今日も明日も続くが、アフリカでの米中資源獲得対決の激化にも目を留めたい。その主戦場はコンゴ民主共和国（以下コンゴ）など中部の〝鉱物黄金郷〟だ。【...全文を読む】

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