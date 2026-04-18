トップオピニオン山田寛の国際レーダー米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 米中対決が激化中 アフリカの鉱物黄金郷で【山田寛の国際レーダー】 タグ会員向け 2026年4月18日 09時18分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint イランとホルムズ海峡のニュースが今日も明日も続くが、アフリカでの米中資源獲得対決の激化にも目を留めたい。その主戦場はコンゴ民主共和国（以下コンゴ）など中部の〝鉱物黄金郷〟だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 人気記事 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー トランプ米政権も 気候変動の抑制策を 山田寛の国際レーダー ロシアのハイブリッド戦 空の悲劇の再発はごめんだ 山田寛の国際レーダー ２０２５国際政治流行語大賞 印象付け、驚かせた言葉と語る【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー マスク氏に実感してほしい もう一つの米国の偉大さ 山田寛の国際レーダー 手段も美学も気にせず 拉致問題国際キャンペーンを 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー 釈然としない ロシア人観光客増大 新着記事 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー ガザ和平の国際安定化部隊 どうなるインドネシア軍 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 最も深刻な人道危機地帯 放置できないスーダンの惨状 山田寛の国際レーダー 国際機関・組織の機能不全 欧州、日本…Ｇ４以下頑張り年 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー ジャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今