トップオピニオン山田寛の国際レーダー大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 山田寛の国際レーダー 大戦後最多の戦乱の時代 トランプ氏にも苦しい正念場 タグ会員向け 2026年4月4日 09時07分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 「世界では第２次大戦終戦後の１９４６年以来で最多の戦争・武力紛争が起きている」。昨年末～先月、世界の幾つもの研究機関が報告書を発表し強い警鐘を鳴らした。赤十字国際委員会などによれば、２０２５年は大小１３０以上の武力紛争が続いた。15年前の２倍、30年前の４倍。死者は約24万人という。ウクライナ戦略調査研究センターの25年戦争指数の基準だと世界の軍事紛争は47で、24年の1.3倍だった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 人気記事 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 北米 米大統領選挙戦での名言 過去には数々あったが 山田寛の国際レーダー ２０２５国際政治流行語大賞 印象付け、驚かせた言葉と語る【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー トランプ・ショック テロ対策進むかナイジェリア 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 新着記事 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー ガザ和平の国際安定化部隊 どうなるインドネシア軍 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 最も深刻な人道危機地帯 放置できないスーダンの惨状 山田寛の国際レーダー 国際機関・組織の機能不全 欧州、日本…Ｇ４以下頑張り年 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー ジャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー ２０２５国際政治流行語大賞 印象付け、驚かせた言葉と語る【山田寛の国際レーダー】 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今