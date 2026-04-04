トップオピニオン山田寛の国際レーダー大戦後最多の戦乱の時代　トランプ氏にも苦しい正念場
山田寛の国際レーダー

大戦後最多の戦乱の時代　トランプ氏にも苦しい正念場

By 山田 寛

　「世界では第２次大戦終戦後の１９４６年以来で最多の戦争・武力紛争が起きている」。昨年末～先月、世界の幾つもの研究機関が報告書を発表し強い警鐘を鳴らした。赤十字国際委員会などによれば、２０２５年は大小１３０以上の武力紛争が続いた。15年前の２倍、30年前の４倍。死者は約24万人という。ウクライナ戦略調査研究センターの25年戦争指数の基準だと世界の軍事紛争は47で、24年の1.3倍だった。【...全文を読む】

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