トップオピニオン山田寛の国際レーダー国際観光に乱気流　ロシア人増、米観光力減退
山田寛の国際レーダー

国際観光に乱気流　ロシア人増、米観光力減退

By 山田 寛

　国連世界観光機関によると、２０２５年の国際観光旅行客は15億２０００万人で24年から４％増。観光はコロナ禍前より盛んになった。だが乱気流も生じている。【...全文を読む】

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