トップオピニオン山田寛の国際レーダー国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 山田寛の国際レーダー 国際観光に乱気流 ロシア人増、米観光力減退 タグ会員向け 2026年3月21日 09時33分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 国連世界観光機関によると、２０２５年の国際観光旅行客は15億２０００万人で24年から４％増。観光はコロナ禍前より盛んになった。だが乱気流も生じている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 人気記事 山田寛の国際レーダー ロシアのハイブリッド戦 空の悲劇の再発はごめんだ 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー 国連安保理と共に 地域機構も無力化時代 山田寛の国際レーダー アフリカは 「中国第一」大陸になる？ 新着記事 山田寛の国際レーダー 対イラン軍事攻撃 力による人権回復はできるか 山田寛の国際レーダー ガザ和平の国際安定化部隊 どうなるインドネシア軍 山田寛の国際レーダー 紛争はいっぱいでも 国連ＰＫＯ時代の終幕？ 山田寛の国際レーダー 最も深刻な人道危機地帯 放置できないスーダンの惨状 山田寛の国際レーダー 国際機関・組織の機能不全 欧州、日本…Ｇ４以下頑張り年 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー ジャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー ２０２５国際政治流行語大賞 印象付け、驚かせた言葉と語る【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー トランプ・ショック テロ対策進むかナイジェリア 【山田寛の国際レーダー】 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー