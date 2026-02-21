トップオピニオン山田寛の国際レーダーガザ和平の国際安定化部隊　どうなるインドネシア軍
山田寛の国際レーダー

ガザ和平の国際安定化部隊　どうなるインドネシア軍

By 山田 寛

米国主導のガザ和平計画の中で、平和維持に当たる国際安定化部隊（2万人）の一員にインドネシアが名乗りを上げ、最高８０００人を派遣することが発表された。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
