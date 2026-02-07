トップオピニオン山田寛の国際レーダー紛争はいっぱいでも　国連ＰＫＯ時代の終幕？
山田寛の国際レーダー

紛争はいっぱいでも　国連ＰＫＯ時代の終幕？

By 山田 寛

　紛争が減ったからではない。昨年５月、グテレス国連事務総長はベルリンでの「平和維持の将来に関する閣僚会議」で懸命に訴えた。「われわれは今、国連創設以来最多の紛争と記録的な数の難民に直面している」「世界はかつてなく国連を必要とし、国連はＰＫＯが現実と明日の挑戦に対応する手段を必要としている」「でもＰＫＯはカネがない。どうか各国は未払い分担金を早く払ってほしい」【...全文を読む】

