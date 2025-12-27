トップオピニオン山田寛の国際レーダージャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 山田寛の国際レーダー ジャーナリスト投獄時代 中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】 タグ会員向け 2025年12月27日 09時35分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint それを示す物差しが投獄されているジャーナリスト、報道関係者の数だ。ＮＧＯ「国境なき記者団」（ＲＳＦ＝本部パリ）は毎年末、獄中の人数をまとめているが、世界では現在５０２人。断トツはもちろん中国で香港も含め１２１人、２位はロシア48人、ミャンマー47人と“順当な顔触れ”が並ぶ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ロシアのハイブリッド戦 空の悲劇の再発はごめんだ 人気記事 山田寛の国際レーダー 北朝鮮兵も含め 世界に傭兵があふれる 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 感染症大陸に 一層の医療・ワクチン支援を 山田寛の国際レーダー トランプ米政権も 気候変動の抑制策を 山田寛の国際レーダー 災害の後で 援助を断る国の正念場 山田寛の国際レーダー 情報戦時代に増える 殺されるジャーナリスト 山田寛の国際レーダー 終戦79年 英霊は安らかに眠れない 新着記事 山田寛の国際レーダー ロシアのハイブリッド戦 空の悲劇の再発はごめんだ 山田寛の国際レーダー “東南・南アジアの春” 骸骨旗が若者たちのシンボルに 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー 情報戦時代に増える 殺されるジャーナリスト 山田寛の国際レーダー トランプ米政権も 気候変動の抑制策を 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 80年パレードに思う 贖罪意識と岸壁の母 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー アフガニスタン地震 これではやっぱりダメだ 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今 山田寛の国際レーダー 強権や暴力に負けず 母も祖母も頑張る