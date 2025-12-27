トップオピニオン山田寛の国際レーダージャーナリスト投獄時代　中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】
山田寛の国際レーダー

ジャーナリスト投獄時代　中国はますます過酷に 【山田寛の国際レーダー】

By 山田 寛

　それを示す物差しが投獄されているジャーナリスト、報道関係者の数だ。ＮＧＯ「国境なき記者団」（ＲＳＦ＝本部パリ）は毎年末、獄中の人数をまとめているが、世界では現在５０２人。断トツはもちろん中国で香港も含め１２１人、２位はロシア48人、ミャンマー47人と“順当な顔触れ”が並ぶ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事ロシアのハイブリッド戦　空の悲劇の再発はごめんだ

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »