トップオピニオン山田寛の国際レーダートランプ米政権も 気候変動の抑制策を 山田寛の国際レーダー トランプ米政権も 気候変動の抑制策を タグ会員向け 2025年8月30日 06時38分 By 山田 寛 XLINEFacebookEmailPrint 「暑い！」。この夏、世界の何億、何十億人が何十億、何百億回こう口にしただろうか。 米海洋大気庁によれば、世界の７月の地球表面平均温度は摂氏16・8度。１８５０年以来で3番目の高さだった。20世紀平均の15・8度より1度高い。3番目と言っても、1番が昨年２０２４年（17・01度）、2番が23年、1～10番は全て16年以後なのだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 人気記事 新着記事 山田寛の国際レーダー 最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症 山田寛の国際レーダー 80年パレードに思う 贖罪意識と岸壁の母 山田寛の国際レーダー 強権や暴力に負けず 母も祖母も頑張る 山田寛の国際レーダー 大学との戦いのリレー 山田寛の国際レーダー “活躍”し続ける 地雷とクラスター弾 山田寛の国際レーダー ミャンマー大地震 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今 TOP記事（全期間） 山田寛の国際レーダー 偽情報、腐敗が横行 民主主義が後退し続けている 山田寛の国際レーダー 対移民、今年の世界の一大論点 山田寛の国際レーダー インドシナ「解放」50年 山田寛の国際レーダー 米国の92年と今 山田寛の国際レーダー トランプ氏にもう一つの注文 世界のテロと対決を 山田寛の国際レーダー マスク氏に実感してほしい もう一つの米国の偉大さ 山田寛の国際レーダー 釈然としない ロシア人観光客増大 山田寛の国際レーダー 世界で増える、戦争ニュース回避症