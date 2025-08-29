トップオピニオン山田寛の国際レーダートランプ米政権も　気候変動の抑制策を
山田寛の国際レーダー

トランプ米政権も　気候変動の抑制策を

By 山田 寛

「暑い！」。この夏、世界の何億、何十億人が何十億、何百億回こう口にしただろうか。 米海洋大気庁によれば、世界の７月の地球表面平均温度は摂氏16・8度。１８５０年以来で3番目の高さだった。20世紀平均の15・8度より1度高い。3番目と言っても、1番が昨年２０２４年（17・01度）、2番が23年、1～10番は全て16年以後なのだ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
Previous article最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »