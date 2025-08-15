トップオピニオン山田寛の国際レーダー最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った
山田寛の国際レーダー

最後にＡ級戦犯も平和と和解を願った

By 編集部

終戦50年の１９９５年、「スガモ尋問調書」（ジョン・ルース著・読売新聞社刊）の翻訳をした。ルース氏は米憲兵隊機関紙編集長だった75年、「憲兵隊博物館に歴史資料を寄贈してほしい」と呼びかけ、“スガモ・プリズンの生みの親”元第８軍憲兵隊司令官、キャドウェル大佐の夫人から、東京裁判のＡ級戦犯たちがローマ字でサインを寄せ書きした日の丸の旗を受け取った。【...全文を読む】

