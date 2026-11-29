米ニューヨークの国連本部できょうから開かれる核兵器禁止条約の第１回再検討会議について、日本はオブザーバー参加を見送った。

この条約に核保有国は加盟していない。日本への軍事的圧力を強める核保有国の中国やロシア、核・ミサイル開発を進める北朝鮮の脅威を踏まえれば、日本の不参加は妥当な判断だ。

米ニューヨークの国連本部で、宣言を採択し閉幕する核兵器禁止条約の第３回締約国会議（2025年3月7日/時事）

「反日」強める中露朝

核禁条約は、核兵器が使われれば壊滅的で非人道的な結末を招くとして、核兵器の開発、実験、生産、取得、貯蔵、保有、使用、威嚇などを全面的に禁止した多国間条約。２０１７年に国連で賛成多数で採択され、21年に発効した。再検討会議では、22年の第１回締約国会議で採択した行動計画の実施状況について確認。計画に盛り込まれた批准国増加に向けた取り組みや、核兵器や核実験の被害者救済について話し合う。

現在、核禁条約は75カ国が批准している。しかし、米英仏中露などの核保有国、「核の傘」に依存する日本や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国は署名も批准もしていない。

日本は、ウクライナを侵略して核の脅しを繰り返すロシア、核戦力を増強する中国、国連安全保障理事会決議に違反して核・ミサイル開発を進める北朝鮮に囲まれている。ロシアは北方領土の不法占拠を続けるだけでなく、ウクライナ侵略への日本の経済制裁に対して平和条約交渉の継続を拒否。今年８月にはプーチン大統領が択捉島を訪問し、10月には北海道新聞記者が「スパイ容疑」で拘束された。

中国は昨年11月の高市早苗首相の台湾有事発言に反発し、レアアース（希土類）を含む軍民両用品の対日禁輸措置を取って高市政権を「新型軍国主義」と批判している。中露両国との関係を強化する北朝鮮は、日本人拉致問題を巡る協議に応じようとしない。中露朝３カ国の「反日」姿勢は強まっていると言えよう。３カ国の核の脅威に対抗して核抑止力を向上させるには、米国の「核の傘」に頼らざるを得ないのが現状だ。

日本は唯一の被爆国であり、核廃絶が被爆者の悲願であることはよく分かる。ただ、核禁条約加盟が日本の平和と安全を守ることにはならない。茂木敏充外相は再検討会議への参加見送りを表明した記者会見で、核禁条約は日本の核抑止政策と「相いれない」と述べている。

今月は中国・深圳で史上初の米中露首脳会談が行われた。気がかりなのは、任期が残り２年余りとなったトランプ米大統領が、レガシー（政治的遺産）づくりのために中露を利するような取引に応じないかだ。高市首相はトランプ政権との外交に尽力し、日米同盟強化につなげる必要がある。

非核三原則の見直しを

核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」とする非核三原則に関しては、年末の安全保障関連３文書改定で「持ち込ませず」の緊急時の例外規定を書き込む方向で検討している。具体的には、米軍の核兵器搭載艦船の一時寄港を明示するという。核抑止力向上のため、三原則見直しを実現すべきだ。