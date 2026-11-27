トルコのアンタルヤで開かれていた国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（ＣＯＰ31）は成果文書の採択を断念して閉幕した。地球温暖化が加速する中、合意形成の難しさを示したが、実効性のある温暖化対策策定への努力を着実に続ける必要がある。

成果文書採択を断念

今会議で議長国のトルコとオーストラリアは、世界の最終エネルギー消費に占める電力の割合（電化率）を２０３５年までに35％に引き上げる目標などを盛り込んだ成果文書案を提示して採択を目指した。

しかし、「化石燃料からの脱却に向けた行動の加速」を求めるとの文言に産油国が反発し削除された。ＣＯＰ28で脱化石燃料に合意したことを「想起する」との妥協案も示されたが、「文書案は気候変動と闘うための行動や野心に欠ける。化石燃料に一切触れていない」と欧州連合（ＥＵ）が強く反対。全会一致を原則とするため、議長は採択を断念した。

産油国はウクライナ戦争や中東情勢の悪化でエネルギー資源の多様化の流れがある中、化石燃料脱却の加速に強い抵抗があったとみられる。

熱波、頻発する山火事、８月にネパールと中国の国境付近で起きた氷河崩壊による大土石流など気候変動の影響がますます顕在化してきている。気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」では、世界の気温上昇を産業革命前から１・５度に抑える目標を掲げる。しかし、国連環境計画（ＵＮＥＰ）は９月、数年以内に目標を超えるという見通しを示しており、ＣＯＰ31で具体策が期待されていた。

今回合意に至らず、また世界的な対策が十分進まないのは、それぞれの国が自国の事情を優先するからだ。だが、気候変動は自分の国がその一角を占める地球全体の問題である。今その影響が顕著でない国でも、このまま温暖化が加速すれば直接間接に深刻な影響を受けることを忘れるべきではない。

文書案では、大気中の二酸化炭素（ＣＯ２）を回収したり、有効利用したりする技術「ＣＣＵＳ」を活用し、35年までに世界全体で10億㌧規模のＣＯ２処理の達成を目指すとした。これに対しては化石燃料への依存の長期化を懸念する声も上がっていたというが、その有効性に期待するところは大きい。

この分野では日本も先端の研究に力を入れており、大気中のＣＯ２を回収する「直接空気回収技術」の開発が進められている。またＣＯ２を排出しない夢の電力として、宇宙に巨大なソーラーパネルを設置し、電気を電波に変えて地球に送る「宇宙太陽光発電」の実用化を目指している。２年前に航空機からの送電実験に成功し、来年には宇宙からの送電実験を行う。

原発再稼働を進めよ

人工知能（ＡＩ）の普及によって電力需要は急増している。それに対応する電力を安定的に供給し、かつＣＯ２の排出を削減するためには、風力や太陽光パネルなど再生可能エネルギー以上に発電量が大きく、しかもＣＯ２を排出しない原子力発電の再稼働を進めていくべきだ。