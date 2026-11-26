多くの小中高校が校外活動の安全管理や教育内容の政治的中立性について確認と見直しを行った。これを偏向教育是正の第一歩としたい。文部科学省は法令順守への不断の努力を促し続ける必要がある。

辺野古沖での小型船転覆事故について記者会見し、頭を下げる学校法人同志社の八田英二理事長（左）＝３０日、京都市下京区（時事）

法律で政治的中立定める

文科省は全国の小中高校、各教育委員会、学校法人を対象に、修学旅行を含む校外活動の政治的中立性や危機管理マニュアルに関する調査を行った。

その結果、政治的中立性について確認・見直しを「実施した」のは７割に上った。「実施中」が１割強、「今後行う予定」は２割弱だった。一方、作成が義務付けられている危機管理マニュアルの点検については実施済みが７割強、今後実施予定が３割弱だった。

沖縄県辺野古沖で今年３月、平和学習中の同志社国際高校（国際高校）生徒を乗せた「抗議船」が転覆し、女子生徒と船長が亡くなった。調査はそれを受けて行われた。文科省と教育現場には児童生徒の命を守る責任がある。偏向教育をなくす責任もある。生徒の命が奪われ、多くの負傷者を出す惨事が起きなければ、法令順守が点検されなかったのかと思うと、改めて無念さが込み上げてくる。

教育基本法は「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と定め、学校教育の政治的・思想的な中立性を厳格に求めている。転覆事故を起こした船は海上運送法上の事業登録をせず、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の辺野古移設に反対する過激な活動を行っていた。その船に生徒を乗せていた国際高校に対し、文科省は初めて政治的中立性を理由に教育基本法違反を認定した。

法令に違反し、偏向教育を続けてきた学校はほかにもある。国際高校とは別のキリスト教系私立高校が、事故を起こした抗議船に生徒を乗せていたと報じられている。

今回の調査については、教育の自律性を盾に「不当な政治介入」「現場を萎縮させる」との批判もあるが、的外れだ。むしろ、調査は遅きに失したと言うべきである。文科省は今後も偏向教育の是正に努め、二度と惨事を起こさないという姿勢を示してほしい。

信じ難いのは、全国に１２２８ある学校法人のうち12法人が、運営する学校について「確認する予定はない」と回答したことだ。国際高校を運営する学校法人同志社は、同校の平和学習の内容をまったく把握していなかった。中には修学旅行がない学校もあるが、まだ確認・見直しを行っていない法人・学校に対し、文科省は早期実施を厳しく求めるべきである。

多角的視点育てる一歩に

偏向教育は平和学習に限ったことではない。憲法改正、安全保障、歴史認識、原発問題など意見が分かれるテーマで、児童生徒に自身の政治・思想の立場から偏った指導を行う教師は少なくない。

今回の調査を、教育を正常化し、多角的な視点から公平に考える若者を育てるための第一歩と考えるべきである。