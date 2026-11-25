衆院議員の比例代表定数を31削減する法案の質疑が、衆院政治改革特別委員会で始まった。自民党と日本維新の会による連立与党は今国会での成立を目指しているが、与党が少数の参院では野党側が関芳弘文部科学相に対する問責決議案を提出する方針を決め、法案審議への影響も懸念される。

野党欠席の中、衆院定数削減法案に関する審議が行われた衆院特別委員会＝１日午前、国会内（時事）

参院野党は文科相問責へ

しかし、政治刷新と議員定数削減は本来、矛盾するものではない。法案を衆院で可決し、参院でも速やかに審議し成立させるべきである。

参院で文科相問責決議案提出を決めたのは、立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、いのちの党の６党。ただ、６党では過半数に達していない。成否を巡り与野党の攻防になるが、野党側は関氏が辞任しなければ消費税減税関連法案などの審議に応じない姿勢を示しており、衆院定数削減法案にも影響が及ぶ可能性がある。

だが、これまで政治家の不祥事が起きるたびに、政治刷新の一環として議員定数削減が提起されてきた経緯を振り返れば、定数削減はむしろ政治への信頼回復に向けた改革として推進されるべきではないか。

１９８８年のリクルート事件、92年の東京佐川急便事件では、渦中の政治家が要職を辞しても世論の批判は収まらなかった。その結果、政治腐敗防止を目的として衆院選挙制度は中選挙区制から小選挙区比例代表並立制へ移行し、衆院定数も５１１から５００へ削減された。さらに２０００年には４８０へと削減されている。

その後もＫＳＤ汚職事件や閣僚の不祥事が相次ぎ、自民・公明連立政権への支持が低下する中、09年衆院選では与野党がそろって議員定数削減を「身を切る改革」として訴えた。しかし、政権交代を実現した民主党は、公約を十分に実行しないまま短命政権に終わった。

さらに、国勢調査に基づく「１票の格差」是正策として13年に５削減、17年に10削減され、現在は４６５議席となった。

今回は維新が連立政権入りしたことで再び重要課題として浮上した。維新にとって「身を切る改革」は党是とも言える最重要政策であり、昨年の連立政権協議でも議員定数削減を「一丁目一番地」に掲げた。これを自民も受け入れ、連立政権合意に明記された。２月の衆院選では、自民・維新両党はこうした合意内容を政権公約として掲げて大勝している。

今回の法案は、公務員や議員数の削減による「小さな政府」を主張する維新の要求を、自民との協議の中で「１割程度」削減へ抑えた上、さらに31議席削減という妥協点を見いだしたものだ。

今国会中に法案成立を

もちろん、歳費削減や意思決定の迅速化といった利点が指摘される一方で「少数意見の反映が難しくなる」などの反対論も存在する。

が、公約を掲げて選挙を戦った結果、議員定数を減らす「身を切る改革」は民意による支持が与えられたとみるべきだ。衆院定数削減法案は今国会中に成立させるべきである。