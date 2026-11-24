全国知事会が「人口減少問題を克服するための人口戦略推進に向けた緊急提言」を政府に提出した。加速する人口減少、少子化の流れを反転させるため、国と地方、民間が緊密に連携し、戦略を練り直して問題を克服する必要がある。



「特区」創設を打ち出す

提言は、昨年11月に高市早苗首相を本部長とする「人口戦略本部」が内閣に設置され、今年末を目途（めど）に「人口総合戦略」が策定されることを念頭に置いたものだ。「今こそ、国と地方、また国民・各界・行政が一つになり、とりわけ若者・女性の意見に耳を傾け、人口減少の要因となる解決すべき課題を克服するとともに、人口減少下においても持続可能な活力ある地域社会のあり方を確立するため、国を挙げてこの危機を克服する壮大な挑戦へ踏み出す時である」としている。

提言で新しいものとしては、人口減少が進む地域で交通や医療など生活サービスを維持し、持続可能な社会とするため「人口減少地域特区」を創設することだ。規制緩和などの特例や地域の実情に即した創意工夫ある取り組みを自由に展開できるよう検討を求めている。

人口減少は地方においては、都市部よりも急を要する現実的課題となっている。このままでは多くの自治体が消滅してしまうという分析もあり、強い危機感がある。「人口減少地域特区」は、このような現実の中で、地方が生き残り、社会を維持していくために検討する価値がある。特区での成功例が生まれれば、それを他の地域に応用することもできるだろう。また十分な成果を収め得なかったとしても、その試みは貴重な検討材料として新たな対策の立案に役立つはずだ。

ただ特区創設は、あくまで人口減少を前提としたものだ。少子化・人口減少の流れを反転させる施策について、提言は「人口減少対策を統括推進する『庁』レベルの司令塔を設置するとともに、その機動力を高め、若者・女性の意見を取り入れながら、実効ある人口減少対策に向け強いリーダーシップを発揮すること」としている。

現状では人口戦略本部が司令塔の役割を担っているが、人口問題を専門にする省庁が必要な時期に来ている。実効性のある施策を打ち出していくには、省庁間の連携とともに地方との緊密な情報交換やすり合わせがこれまで以上に重要になる。

このほか、提言では「若者や女性にも選ばれ、誰もが安心して働き暮らせる地域づくり」と若者や女性が強調されている。若者が結婚し出産することができる雇用や子育て環境の整備が地方の持続性の鍵となる。地方の人口減少や東京一極集中の大きな原因は、若い女性たちが地方を離れてしまうことにある。魅力ある地方をつくっていくには、若い世代のアイデアに期待するところが大きい。

国民の意識変革が必要

提言は最後に「官民連携し各界各層一丸となった国民的運動を強力に推進すること」を挙げている。

少子化を反転させるには、国民の意識変革が必要だ。