７～９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、４四半期ぶりのマイナス成長に転じ、長引く物価高が個人消費を下押ししている構図が改めて浮き彫りとなった。

食料品など購入頻度の高い物の価格が上がり、家計が節約志向を強めている。現状の打開には消費減税が欠かせないことを示している。

個人消費は２期連続減

ＧＤＰの約半分を占める個人消費は、前期比０・３％減と２期連続のマイナス。台風や長雨の影響で衣料品や旅行関連の支出が低迷したことや、来年４月の省エネ基準厳格化を前に増えていたエアコンの駆け込み需要の落ち込みなど、天候や一時的要因による面もある。

しかし、２期連続マイナスの背景は、何と言っても、長引く物価高に伴って食料品など日用品の買い控えが続いていることだ。帝国データバンクによると、主要食品メーカー１９５社による飲食料品の値上げは７月２６６４品目、８月２３１１品目、９月は今年最多の４９２３品目に上った。１～12月の判明分は２万３２７品目に達し、２年連続で２万品目を超えた。

実質賃金は年明けからプラスを維持しているものの、中東情勢の影響を受けたコスト上昇の転嫁が、川上から川下の製品へと波及し始めており、家計は節約志向を強めざるを得なくなっているのだ。

設備投資は人工知能（ＡＩ）・デジタル関連投資が拡大し、１・６％増と３期ぶりにプラスに転じたが、全体を押し上げるには力不足だった。

中東情勢は依然出口が見えない。国際通貨基金（ＩＭＦ）の最新の見通しでは、日本の消費者物価上昇率は２０２７年に２・６％（26年は２・０％）と予想されている。

また、政府によるエネルギー価格抑制策の縮小から物価上昇のペースは加速が見込まれる。消費を取り巻く環境はより厳しくなりそうである。

そうした環境の中で、個人消費をいかに回復・拡大させるか。そのためには日銀が注目する基調的な物価上昇の上振れを抑える利上げと、高市政権が来年４月から実施する飲食料品の消費減税が有効だろう。食料品などの価格上昇に敏感で節約志向を強める家計にとって、８％から１％への減税はやはり相当のインパクトがある。

消費減税の財源が明確でなく、また高市政権の「責任ある積極財政」そのものを不安視する見方から、物価高を助長する円安を招く恐れがあると懸念する声がある。

もっとも、帝国データによれば、食料品の値上げ要因で円安は７～８％にすぎず、原材料高（91％）や物流費（66％）などと比べて極めて低い。円安への過度の心配は不要であろう。

もちろん、円安がこれ以上進行しないことに越したことはない。その意味で、政府は消費減税の財源を一日でも早く明確にし、余計な不安を招くことのないようにしてほしい。

企業は高い賃上げ維持を

価格転嫁が進む企業は、高い賃上げなど良好な所得環境の維持に努めてもらいたい。