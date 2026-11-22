米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領による史上初の米中露首脳会談が中国・深圳で行われ、討議後に「平和宣言」が発表された。

2026年11月19日、中国・深圳の麒麟山荘迎賓館で行われたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議の機会に行われた3カ国首脳会談（EPA時事）

プーチン氏が呼び掛け

宣言では、国際平和と安全維持のため国連改革に取り組むことや石油精製品の生産・供給の拡大、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）の管轄権乱用反対、そして核リスク低減と核不拡散について対話する方針が示された。

会談を呼び掛けたプーチン氏は「外交史に残る１ページだ」と高く評価した。だが３首脳が揃（そろ）い踏みした話題性は高いものの、会談自体はセレモニーや政治ショーの側面が強く、宣言に拘束力はない。継続して開かれるかどうかも不透明だ。

今回の会談を１９４５年の「ヤルタ会談」になぞらえて「ヤルタ会談２・０」と呼ぶ向きもある。しかしヤルタ会談が第２次世界大戦末期、共通の敵を抱える戦時下の同盟国同士が戦後の国際秩序の在り方を話し合う場だったのに対し、今回は共通の敵はおらず、しかも米中露は同盟国ではない。

また世界の平和や安定を話し合う場のはずが、ウクライナやイランの問題は宣言に含まれておらず、自国、さらには首脳自身の利益のために催された会談であった。ＩＣＣによる管轄権乱用への反対も、ＩＣＣの訴追を嫌う米露両首脳の個人的な意向の反映とも読み取れる。

プーチン氏の会談呼び掛けの狙いは、ウクライナ侵略以降、国際社会から孤立したロシアを再び世界の表舞台に復帰させるとともに、大国の一員としての立場を誇示すること、それにウクライナ和平協議を有利に進めることにあり、戦争の終結が目的ではない。

中間選挙で大敗したトランプ氏は、会談を歴史的な偉業と持ち上げ、自らのイメージ改善やレガシーづくりに利用した。また会談前、核軍縮問題を協議したいと語ったが、宣言に「核軍縮実現」は明記できなかった。

進行役を務めた習氏は、トランプ、プーチン両氏を左右に配して自らは中央に位置し、中国が米露と対等かそれ以上の大国であると世界に誇示したほか、来年の共産党大会で自身の党総書記４期目を確実にするための国内向けＰＲにも利用した。

そもそも国連憲章を無視しウクライナを侵略したロシアや、南シナ海での領有権主張を否定した仲裁裁判所の判決を「紙くず」と呼んで無視し続ける中国、さらに国連を敵視し、人的財政的協力を縮小するトランプ政権が声高に国連改革を唱えることには違和感を覚える。

日本は歴史戦に屈するな

中露は自らを「第２次世界大戦の戦勝国」と位置付け、日本を世界の敵に仕立て上げて国際秩序を主導しようと目論（もくろ）んでいる。わが国は歴史戦に屈してはならず、中露の策略に取り込まれぬよう米国や他の民主諸国に働き掛けていく必要がある。

今回の会談は問題が多く、大国の思惑や論理を優先し、当事国の意思や法と秩序を無視して問題を処理しようとしても、真の平和は得難いことを世界が知る契機となったのではないか。