安全保障上重要な土地の取引規制を強化する重要土地等調査法改正案が、国会で審議されている。自衛隊基地など重要施設周辺の土地取引について、一部に「事前許可制」を導入することが柱だ。

ドローン（無人機）攻撃など新たな脅威が生じる中、国民の安全を守るために今国会中に成立させるべきだ。

航空自衛隊基地の建設が進む馬毛島＝２６日、鹿児島県西之表市（時事） 航空自衛隊基地の建設が進む馬毛島＝２６日、鹿児島県西之表市（時事）

国の事前許可を義務付け

改正案では、安保上特に重要な「特別注視区域」のうち、戦闘機やレーダーなどがあり、ドローン攻撃に対して脆弱（ぜいじゃく）と判断した自衛隊や海上保安庁の施設の周囲約１０００㍍以内と、無人の国境離島を新たに「規制区域」と規定。土地取引に国の事前許可を義務付ける。重要施設の情報窃取や機能阻害などを防ぐ狙いだ。

外国政府や外国軍関係者、外国政府との契約に基づき協力義務を負う者らの土地取得は、原則として不許可とする。無許可の所有権移転は登記を認めずに無効とし、違反者には３年以下の拘禁刑または３００万円以下の罰金が科される。外国勢力への名義貸しなどで取引に関与する可能性もあることから、事前許可は日本人や日本法人も得る必要がある。

重要土地等調査法は、中国や韓国の資本による不透明な土地購入があったことを受け、こうした動きを監視するために２０２１年６月に制定された。特別注視区域に関しては、一定面積以上の土地・建物の売買について氏名や国籍、利用目的などを事前に政府に届け出ることが定められている。

ただ取引を規制するものではなく、悪意ある人物による土地取得が懸念されていた。改正案の審議入りの際、小野田紀美経済安保担当相は「ドローンを利用した『新しい戦い方』の出現に対応するため、土地取得段階で規制する仕組みが必要だ」と趣旨を説明した。規制強化によって新たな脅威に対応するのは当然だ。

重要施設周辺などの土地・建物を巡っては、24年度中に取引された11万３８２７筆個（土地６万９６７７筆、建物４万４１５０個）のうち、外国人・外国法人による取得は３４９８筆個で全体の３・１％だった。国・地域別では中国（香港を含む）が１６７４筆個で47・５％を占め、以下は台湾（11・７％）、韓国（10・７％）、米国（６・０％）が続いた。

気がかりなのは、中国人や中国企業が東京・市谷の防衛省周辺の物件を多く購入していることだ。中国で10年に施行された国防動員法は、有事の際に国と軍が民間人や施設などを軍事動員できると定めた法律だが、国内だけでなく全世界の中国人に適用されるとみられている。台湾有事などが発生した時に日本の重要施設が日本在住の中国人に攻撃されるのではないかとの懸念は消えない。

厳しい環境踏まえ警戒を

重要土地等調査法の改正が実現すれば脅威を減らすことはできるが、日本を取り巻く厳しい安保環境を踏まえれば、不十分な面も残る。

警戒を強め、一層の規制強化も検討すべきだ。