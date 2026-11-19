東京大学の次期学長候補が公表されてから、もうすぐ２カ月になるのに混乱が収まらない。選考過程について大学側の説明がまだ不十分だからだ。

密室で恣意（しい）的な選考を行ったとの疑念を払拭するよう、大学側はしっかり説明責任を果たすべきである。

東京大の次期学長に選出され、記者会見に臨む同大大学院総合文化研究科の藤垣裕子教授＝２９日、東京都文京区（時事）

藤垣氏は意向投票２位

東大の総長選考・監察会議は９月末、藤垣裕子教授を選出した。しかし、学内教職員による意向投票で１位となったのは染谷隆夫副学長だった。しかも、２回の投票とも、藤垣氏は染谷氏の半分も票を得なかった。

意向調査で１位以外の候補が学長に選ばれるケースは他大学でもある。しかし、意向投票で２回とも次点にダブルスコアの差をつけた上で、２回目で過半数を獲得した候補が選ばれなかったのは極めて異例だ。関芳弘文部科学相は「議論の過程を明らかにして説明責任を果たすことが望ましい」と述べた。

文科省が選考の検証を求めるのは当然である。一部に大学自治に対する政治介入だとする声があるが、的外れだ。国立大学法人には多額の税金が投入されている。東大は教職員と国民に対する説明責任を軽く考えるべきではない。

教職員有志も質問状を２度公開した。これに対し東大側が回答したことから、有志は説明が一定程度進展したとして質問を終えると言明した。それでも選考の合理性と公平性を担保する仕組みが不十分だとして、さらなる検証を要請している。

異例の次期学長選出となった背景には、医学部などで相次いだ不祥事で継続審査になっている国際卓越研究大学（卓越大）の認定問題が絡んでいるようだ。学内の意向投票で、卓越大認定が考慮されなかったはずはない。選考会議が藤垣氏であればガバナンス改革を行えると評価したなら、その根拠を示すべきである。また、巨額の資金援助が受けられる卓越大認定は重要目標だとしても、それに偏った選考基準となったのでは本末転倒である。

染谷氏は、自身が代表理事を務めていた法人で元理事の汚職事件があったことで、ガバナンス改革にリスクがあるとみられたと伝えられる。だが、同氏に大差をつけられて次点になった候補を選ぶことに正当性があるとは思えない。選考会議にガバナンス改革への焦りと選考基準の偏りがあったのではないか。

藤垣氏は過去に安全保障関連法や自民党の安全保障政策に反対する有志声明に賛同署名するなど、左派思想リスクがある。専門分野の科学技術社会論（ＳＴＳ）から、国家安全保障と学術研究の連携（デュアルユースなど）に批判的だと言われている。選考会議はこの点への評価も公表すべきである。

選考会議の議事録公開を

藤垣氏が来年４月に就任すれば、創立１５０周年を迎える東大で初の女性学長になる。無事に船出するためには、文科相に学長任命を申し出る前に議事録公開などの思い切った対応を取る以外にない。

そうでなければ、任命権者の文科相は任命拒否を考えるべきである。