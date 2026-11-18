日本、米国、オーストラリア、インドによる枠組み「クアッド」の首脳会合が開かれ、力による一方的な現状変更に反対する姿勢を改めて確認するとともに、急増するサイバー攻撃への対処や、重要鉱物を巡る中国依存の低減に向けたサプライチェーン（供給網）の強化などで協力し合うことを約束した。

４カ国の連携を一層強化していくべきだ。

フィリピンのマニラで開催された第49回東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議の機会に合わせて行われた「クアッド（QUAD）」首脳会合を前の写真撮影（左から）高市早苗首相、インドのモディ首相、米国のトランプ大統領、オーストラリアのアルバニージー首相(2026年11月17日/EPA時事）

背景に中露朝の連携

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議やアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の開催に合わせ、クアッド首脳会合が２年ぶりに開かれた。その背景には、中国、ロシア、北朝鮮が軍事面や経済面で連携を深め、周辺の民主主義国に対する軍事的・経済的な圧力を強めている現実がある。

今回初めて会合に参加したトランプ米大統領は、４カ国による哨戒機を用いた共同演習の実施を表明した。５月のクアッド外相会合で立ち上げた海洋監視の新たな枠組み「インド太平洋海洋監視協力（ＩＰＭＳＣ）」が始動することになる。４カ国が安全保障面での連携を深め、航行の自由と上空飛行の自由を守る行動が重要である。

インド洋には世界の物流を支える海上交通路の要衝が数カ所存在する。航行の自由が損なわれれば、国際経済全体に深刻な影響を及ぼしかねない。情報通信を支える海底ケーブルの安全確保も不可欠だ。海洋における違法行為を抑止する上でも継続的な監視活動は欠かせない。

クアッドは２０２１年、中国が巨大経済圏構想「一帯一路」を通じて覇権的な海洋進出を進める中、その動きを牽制（けんせい）し、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の実現を目指す枠組みとして本格化した。しかし、翌22年のウクライナ侵略を契機に厳しい制裁を受けたロシアは、中国への接近を強めた。一方の中国は経済力と軍事力をさらに蓄積し、台湾統一に向けて武力行使の可能性も排除しない姿勢を鮮明にしている。

台湾有事は日本の安全保障に直結する問題である。高市早苗首相が国会で「存立危機事態」に該当し得るとの認識を示したことに対し、中国は強く反発し、レアアース（希土類）の対日輸出規制など、経済的な圧力を強めている。

ロシアもまた、北方領土へのプーチン大統領や中国代表団の訪問、北海道新聞記者の拘束、日本たばこ産業（ＪＴ）の現地法人に対する一時管理措置など、対日関係を悪化させる行動を相次いで取っている。

中露両国は、米国との首脳会談などを通じて「第２次世界大戦の戦勝国」という歴史認識を強調している。その一方で、戦後体制の下で憲法により防衛力の制約を受けてきた日本を、民主主義陣営における弱い〝鎖の輪〟と見なし、揺さぶりをかけているとの見方もできよう。

日本は防衛力強化着実に

日本は防衛力強化と安全保障関連法制の整備を着実に進める必要がある。同時に、米豪印やＡＳＥＡＮとの連携を深め、地域の安定を支える信頼できるパートナーとしての地位を確立しなければならない。