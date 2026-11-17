大阪府枚方市の自宅で３歳の長女に暴行を加えて殺害したとして父親が殺人容疑で府警に逮捕された。暴行を知りながら放置した母親も、保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された。悲惨な虐待死がまた起きてしまった。なぜ防げなかったのか。市や児童相談所（児相）など関係機関は検証を徹底すべきだ。

児相「緊急性なし」と判断

事件は８月２日夜に発生。父親は長女の頭や腹部、背中を複数回殴るなどして翌日未明に死亡させた。司法解剖の結果、顔や背中、手足などに50カ所以上のあざが見つかった。

父親は事件当時、「訓練」と称して踏み台を使った上り下りの練習をさせ、「練習を中断したので立腹して暴行した」という。こんなことで幼い命が奪われなければならなかったのか。あまりにも痛ましい。

長女の死亡時の体重は約８㌔で平均を約５㌔下回っていた。身体的虐待に加え、十分な食事を与えないなどのネグレクト（育児放棄）を受けていた可能性もある。府警は全容解明を進めてほしい。

市や大阪府中央子ども家庭センター（児相）によると、市には昨年７月と12月の２回、今年に入ってからも３、６月と７月21日の３回、第三者から虐待疑いの通告が寄せられた。市は今年１月、長女を継続的な見守りが必要な児童福祉法上の「要保護児童」と認定。同月には児相と情報を共有していたとされるが、児相は一家への接触や一時保護などを行わなかった。

大阪府では虐待の見逃しを防ぐため、児相が把握した通告情報を府警と全て共有する仕組みがある。しかし、この件で児相は「緊急性がない」と判断してすぐに共有しなかった。もっと積極的に動いていれば、最悪の事態を防げたのではないか。

全国の児相が２０２４年度に対応した虐待相談件数は22万３６９１件に上った。過去最多だった前年度より１８１８件減少したが、高止まりしていると言っていい。虐待を受けた子供を短期的に受け入れる児相の「一時保護施設」も、都市部を中心に定員超過が目立ち、入所日数も長期化する傾向にある。

一方、23年度に全国の児相で退職した児童福祉司の数は２７０人に上り、８割超が心身の不調や業務上の不満などを理由に挙げた。児相では、給与などの待遇が不安定な嘱託職員も多く、夜勤も敬遠される傾向にあるため、慢性的な人手不足が続いているという。このような事情が児童虐待への不十分な対応の背景にあるとすれば看過できない。悲劇を繰り返さないためにも、国や自治体は児相への十分な人員の配置や待遇改善などに取り組む必要がある。

一夫一婦の重要性確認を

児童福祉法２条２項には「児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う」とある。だが戦後の行き過ぎた個人主義の蔓延（まんえん）で、子供の健全育成の場である家庭の機能が低下しつつある。同性パートナーなどによる家族の〝多様性〟をもてはやすのではなく、社会全体で伝統的な一夫一婦制に基づく家族の絆の重要性を確認したい。