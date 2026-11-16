米半導体大手エヌビディアのフアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が辞任した。中国情報機関の工作員との疑いが持たれている女性らとの不倫によるものだ。米中がハイテク覇権を争う中、極めて重大な失態だと言わざるを得ない。

米エヌビディアのフアン最高経営責任者（ＣＥＯ）（右）と、工作員とされる女性（中央）（台湾・台北）［台湾・中天電視の映像より］

米先端半導体を密輸か

工作員の疑いが持たれている女性は、中国人実業家のアリス・フアン氏。アリス氏はフアン氏と親密な関係を築き、中国政府にエヌビディアや米政府の機密情報を伝えていたという。アリス氏が幹部を務めたシンガポール企業が、米禁輸措置の対象だったエヌビディア製の先端人工知能（ＡＩ）半導体を密輸した疑惑も報じられている。半導体は軍民両用品の代表格で、ＡＩの進化に不可欠だ。安全保障にも重大な影響を及ぼす製品であり、スパイ行為は到底容認できない。調査を始めた米連邦捜査局（ＦＢＩ）は、全容解明を急がなければならない。

エヌビディアの時価総額は２０２５年10月、世界で初めて５兆ドル（約８００兆円）を突破。アップルやマイクロソフトなどの米巨大ＩＴ企業をしのいで世界一の座に立った。しかし今回の件で、株価は最高値から30％以上急落。フアン氏は、アリス氏が工作員だとは「全く知らなかった」というが、軽率な行動で企業価値を大きく下げたと言えよう。エヌビディアはオープンＡＩやアンソロピックなどのＡＩ開発企業に多額の投資を行っているため、フアン氏の辞任でＡＩ業界の成長が妨げられることが憂慮されている。

フアン氏は、中国市場からの撤退は同国の半導体国産化を加速させ、「米国の技術的優位を損なう」として対中販売の継続を唱えていた。トランプ米大統領とも親密な関係を築き、先端ＡＩ半導体の対中輸出規制緩和を働き掛けていた。

看過できないのは、トランプ氏が約１年前に疑惑について説明を受けていたにもかかわらず、対応を見送ったと報じられたことだ。米経済への影響を懸念して適切な措置を講じなかったのであれば、米国や同盟国の安全保障を脅かしかねない。

この問題について、中国外務省の毛寧報道局長は「米側は、技術封鎖の口実をつくるために、いわゆるスパイの筋書きをでっち上げるのをやめるべきだ」などと述べ、スパイ疑惑を否定している。だが中国のスパイ活動は、米国だけでなく、日本などでも繰り返されてきた。

日本で記憶に新しいのは、国立研究開発法人「産業技術総合研究所」（茨城県つくば市）の研究情報を中国企業に漏洩（ろうえい）したとして、中国籍の研究員が不正競争防止法違反（営業秘密の開示）容疑で逮捕された事件だ。漏洩した情報は、営業秘密であるフッ素化合物の合成技術に関するもので、この研究員は中国軍の兵器開発とつながりが深い「国防７校」の一つ、北京理工大の教員も兼任していた。

決して人ごとではない

中国による「ハニートラップ」（女性を使って弱みを握る工作活動）では、日本の外交官が自殺に追い込まれた事例もある。フアン氏の問題は日本にとっても決して人ごとではない。