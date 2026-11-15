１票の格差　憲法改正による抜本改革を【社説】

「１票の格差」が最大３・13倍だった昨年７月の参院選について、最高裁大法廷（裁判長・今崎幸彦長官）は「格差は違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあった」として、違憲状態と判断した。



しかし現行の選挙制度では、格差が拡大することは避けられない。憲法改正による抜本的な制度改革が必要だ。

投票用紙のイメージ

昨年参院選は違憲状態

最高裁が参院選を違憲状態としたのは、最大格差が４・77倍だった２０１３年選挙以来で、選挙区を統合する「合区」の導入後初めて。格差が３倍台だった過去３回は合憲判断だった。

昨年の参院選は、「鳥取・島根」「徳島・高知」の２合区が維持され、最大格差が３・03倍だった前回22年と同じ枠組みで実施された。大法廷は前回参院選を巡る最高裁判決が「格差是正は喫緊の課題」と法改正を強く促していたと指摘。「格差がさらなる拡大傾向を示す中、その要請は一層強くなっていたにもかかわらず、おおむね同様の議論が繰り返されており、国会の取り組みは膠着（こうちゃく）している」と述べた。その上で「投票価値の不均衡はもはや看過し難い」と結論付けた。

国会は司法の警告を重く受け止め、選挙制度改革を急ぐべきだ。このまま放置すれば、28年参院選を巡って「違憲」判決が出る恐れもある。自民党内からは、格差を是正するために選挙区選の定数増を求める意見も出ている。

ただ東京一極集中に歯止めがかからず、地方の人口減少が加速する状況では、こうした措置は弥縫（びほう）策にすぎない。合区の導入も格差是正のためだったが、格差の拡大を止めることはできていない。

合区は深刻な副作用をもたらしている。昨年の参院選で導入から10年となったが、選挙区が広く候補が十分に浸透を図ることが難しいことに加え、地元とつながりがない候補の戦いとなるケースもあり、対象となった４県では投票率が導入前よりも低下する傾向が続いている。格差是正は重要だが、地方の声が国政に届きにくくなることは避けなければならない。

自民は18年３月に発表した「改憲４項目」の一つとして「参院選の合区解消」を掲げている。憲法を改正し、条文に都道府県で最低１人の代表を選ぶと明記する案だ。これであれば格差は問題となりにくく、地方切り捨てにもならない。米上院も人口に関係なく、議員が各州から２人ずつ選ばれている。

参院議員を「都道府県代表」と位置付ければ、衆院との役割分担も課題となるだろう。憲法改正については、９条の条文や緊急事態条項の創設などと共に立法府の在り方に関しても議論を深める必要がある。

原案には合区解消を

衆院は現在、自民だけで改憲発議に必要な３分の２超の議席を占めている。参院では連立を組む日本維新の会と合わせても過半数に届かないが、野党でも国民民主党や参政党などは改憲に意欲的だ。与党は26年度中の改憲原案提出を掲げている。原案には、合区解消や衆参両院の役割分担も盛り込んでほしい。