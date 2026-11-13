糖尿病治療薬　必要な患者に届く体制を【社説】

11月14日は世界糖尿病デーである。糖尿病への理解を深め、予防や早期発見、治療を啓発する目的で始まった。

米製薬大手イーライリリー社時事(の糖尿病治療薬「マンジャロ」。同薬は２型糖尿病治療薬として承認されている＝１４日、東京都中央区（時事）

早期発見と治療継続が鍵

糖尿病対策のポイントは二つある。一つは早期発見である。糖尿病は初期の段階では自覚症状が表れにくいため、健康診断などの血液検査で定期的にチェックすることが大切になる。

もう一つは治療の継続だ。一時的に血糖値が下がったとしても、やめていいわけではない。治療を続けることで、血糖値を適切に管理していくことが必要だ。この二つによって、合併症の発症や進行を抑制することが鍵となる。

糖尿病患者は長期にわたって治療や管理を続けていく。その中では、治療薬が安定して手に入ることが不可欠だ。しかし今、その環境を脅かしかねない問題が起きている。糖尿病治療薬の「適応外使用」である。

問題となっているのは「ＧＬＰ―１受容体作動薬」「ＧＩＰ／ＧＬＰ―１受容体作動薬」だ。これらの薬は、体内のインスリン分泌を促進して血糖値を下げるとともに、脳に働き掛けて食欲を抑え、体重を減少させる効果もあるという。この体重減少効果だけが取り上げられ、ＳＮＳやインターネット上で「痩せる薬」などと注目されている。

韓国でも、治療薬の一つである「マンジャロ」がダイエット目的で人気を集めており、日本に来て処方を受け、持ち帰る人もいるという。日本では韓国より価格が低く、円安もあり渡航費などを加えても安く手に入るというのが理由だ。

そもそも、厚生労働省によると、マンジャロなどの糖尿病治療薬を、美容やダイエットなどの目的で使用した場合の安全性・有効性は確認されていない。たとえ、医師の処方の下、適切に使用したとしても、低血糖症状や嘔吐（おうと）、下痢などの副作用が起こり得るとされている。ましてや適応外使用ともなれば、思わぬ健康被害を招きかねず、危険である。また、健康被害が生じた場合も、適正使用と認められず、国の救済制度の対象とならない可能性が高い。

こうした糖尿病治療薬などについては、厚労省が安易な適応外使用をしないよう注意喚起しているほか、日本肥満学会も過度な食事制限や急激な減量を目的として使わないよう呼び掛けている。手軽に入手できるからといって、美容やダイエットのために糖尿病治療薬を使わないようにしなければならない。また、過度な減量は健康リスクになり得る。本当に減量が必要なのか見直すことも大切である。

忘れてならないのは、薬を必要とする本来の患者がいることだ。適応外使用が増加することで、治療薬の供給が滞る事態も想定される。日々病気と闘っている患者に、治療薬が届かなくなることがあってはならない。

もてはやす風潮戒めよ

医薬品の正確な情報を伝えず、手軽な美容・ダイエット法としてもてはやすようなＳＮＳやメディアの風潮を戒めなければならない。また、国には適正使用の周知とともに、必要とする患者に治療薬が安定して供給される体制づくりを求めたい。