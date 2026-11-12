埼玉男女共学化　別学希望者に選択肢残せ【社説】

公立高校をすべて男女共学にすることは、別学を希望する生徒の選択肢を奪うことを意味する。少子化が進む中で高校再編はやむを得ないが、特定のイデオロギーからの一律共学化ではなく、生徒の選択肢として別学校は残してもいいはずだ。

「条約違反」との〝苦情〟

県立高校の共学化を検討している埼玉県教育委員会の具体案が報じられた。全日制１１２校のうち男女別学校は12校だけしかない。その中の熊谷高校（男子校）と熊谷女子高校を２０３０年度をめどに再編し、共学の中高一貫校を新設するという。

名門・浦和高校（浦高、男子校）や浦和第一女子高校をはじめ、男女別学校は長い歴史と伝統を誇る進学校が多い。これらの高校では大学入学実績だけでなく、異性のいない環境で伸び伸びと勉強ができ、個性を発揮できることに魅力を感じて入学した生徒がほとんどだ。

浦高在校生に行ったアンケート調査では共学反対が９割近くに達した。卒業生も旧制中学からの伝統に誇りを持っている。他の別学校に通う生徒も同じ思いでいるはずだ。また、現在の小中学生でも伝統校に憧れる児童生徒が少なくないだろう。その意味からも別学校は必要である。そうでなければ私学を選択するしかなくなる。県教委は共学化に反対の声が強い事実を重く受け止め、生徒と保護者、地域の願いに応えることを基本姿勢にすべきである。

埼玉の共学化論争のきっかけは３年前にさかのぼる。県男女共同参画苦情処理委員に男子高が女子の入学を拒むのは「（国連の）女子差別撤廃条約に違反する」として是正を求める〝苦情〟が届いた。それを受け、同委員が県教委に是正措置を求める勧告を出した。しかし、別学が同条約違反でないことは同委員も認めている。もともと筋の通らない勧告である。

02年にも同様の勧告があった。男女共同参画推進条例の施行で設置された苦情処理機関に、女性団体が一律共学化を求める訴えを出していた。この時は、県教委は主体的に判断し別学を残した。

こうした経緯があるのに再び勧告が出たのは、苦情処理委員のイデオロギーが影響したからだと見ていい。委員にはジェンダー問題を専門にする大学教授と弁護士２人が委嘱されている。３人だけの委員による勧告に従い、生徒・卒業生・地域住民の多くが反対する一律共学を強行すれば教育行政への不信を招くことになろう。

県民の多くが別学を評価

女子校出身で今年４月に就任した県教委の石川薫（かおり）教育長は、共学化について「主体的に推進したい」と語っていた。県の６月定例議会でも「男女別学校、共学校にかかわらず、県立高校には、多様なニーズがあることは承知している」と答弁した。

伝統校の男女別学校の良さを県民の多くが高く評価し、入学を希望する中学生も数多い。石川教育長の「主体的に推進」とは、〝ジェンダー平等〟に偏った苦情処理委員の勧告を絶対視することなく、県民の声を基本に判断するとの決意を秘めた言葉と受け止めたい。