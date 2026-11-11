日越首脳会談　インド太平洋戦略で連携を【社説】

高市早苗首相は、訪日したベトナムのトー・ラム共産党書記長兼国家主席と会談し、経済安全保障分野での協力関係を確認するとともに、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の実現に向けた連携強化で一致した。中国の覇権主義的な動きが強まる中、価値と利益を共有する周辺諸国との協力を一層深化させるべきである。

赤坂迎賓館にて、ベトナム共産党書記長兼ベトナム国家主席のトー・ラム氏（中央）が、日本の高市早苗首相（右）と共に共同記者発表を行った。(2026年11月9日/EPA時事）

重要鉱物を巡る協力加速

会談では、レアアース（希土類）など重要鉱物に関する協力案件を加速させることで合意した。これは、日本が中国依存を減らし、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）を多角化する上で意義深い前進と言える。ベトナムは世界有数のレアアース埋蔵国として注目されているが、採掘から精製、加工に至る生産基盤の整備が課題となっている。

共同声明では、「両国のサプライチェーン強化の観点から、国際開発金融機関との協力も含め、重要鉱物分野での協力案件を特定し、具体化の可能性を検討することで一致した」と明記された。ただし、資源開発は鉱床探査から鉱山開発、生産開始まで長い年月を要する。今回の合意は重要な第一歩だが、その成果が表れるまでには相応の時間が必要である。

そのため、サプライチェーンの多角化は一時的な日中関係の悪化への対応策ではなく、国家戦略として一貫して推進されなければならない。仮に中国による対日輸出規制が存在しなかったとしても、特定国への過度な依存を避けることは、健全な経済安全保障政策である。

一方、南シナ海情勢について両首脳は強い懸念を共有し、航行・上空飛行の自由の維持と、関係当事者による最大限の自制を求めた。ベトナムは中国と西沙諸島（パラセル諸島）の領有権を争っているほか、南沙諸島（スプラトリー諸島）を巡っても中国やフィリピン、マレーシア、ブルネイ、台湾と領有権を主張する領域が重複している。

中国は西沙諸島の全域を実効支配し、南沙諸島でも支配を拡大してきた。さらに環礁を埋め立てて人工島を造成し、軍事拠点化を進めている。

こうした一方的な力による現状変更の動きは、沖縄県・尖閣諸島周辺での中国海警船による領海侵犯や、中国海軍艦艇の活動活発化とも軌を一にしており、看過できない。

ラム氏は、開放性や透明性、主権尊重、互恵を重視する「ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）インド太平洋アウトルック（ＡＯＩＰ）」との整合性を踏まえながらＦＯＩＰを支持した。中国排除ではなく、国際法に基づく秩序を重視するという姿勢は、日本の掲げるＦＯＩＰの理念とも一致する。日越両国をはじめ地域諸国の連携強化が、中国の覇権主義的行動を抑制する力となることを期待したい。

外交の着実な前進を

首相は来週、フィリピンで開かれるＡＳＥＡＮ関連首脳会議や、中国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席する予定だ。南シナ海を挟むベトナム、フィリピンとの関係強化を軸に、ＦＯＩＰの実現へ向けた外交を着実に前進させてもらいたい。