サイバー攻撃対策　官民挙げて防御能力向上を【社説】

サイバー攻撃で企業や団体からの情報漏洩（ろうえい）が相次ぐ中、政府が「緊急対策パッケージ」をまとめた。官民挙げて防御能力を高めることが求められる。

「ブロッキング」検討加速

緊急対策は個人情報流出について「基本的対策が十分でなかった事例が多い」と指摘。「ＡＩ（人工知能）の進展で隙が短時間かつ大規模に突かれる時代となった」として、社会全体で対応する必要性を訴えた。

対策の柱は、流出した個人情報が掲載されたウェブサイトへの接続を強制的に遮断する「ブロッキング」の検討加速だ。既に、不正アクセスを受けたＧＭＯインターネットの顧客の個人情報が公開されるなどの被害が生じている。ブロッキングに関しては憲法が保障する「通信の秘密」を侵害することを懸念する意見もあるが、流出情報を悪用させないための法整備を進めなければならない。

また対策では、潜在的なリスクを抱える企業に被害防止に取り組むよう働き掛ける「アウトリーチ・チーム（仮称）」を月内に発足させるとした。これとともに被害企業には、専門人材で構成する「官民サイバー救援隊（仮称）」を派遣し、初動対応を支援することも盛り込んだ。

10月には、電気や航空、放送など15業種の「基幹インフラ」事業者を対象に重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の運用が始まった。能動的サイバー防御は、警察や自衛隊が攻撃側のサーバーに侵入し、プログラム除去などで無害化する措置だ。ただ最近、被害を受けているのは対象外の企業が多い。今回の対策は対象外も含めたものであり、被害防止へ実効性を高めていく必要がある。

能動的サイバー防御を巡っては、政府が関連法改正に向けた検討を本格化させている。現行規定では、監視対象が「外国間」「外国・国内間」の通信に限られるため、与党は情報把握が不十分だとして「国内間」の通信への拡大を求めている。これも「通信の秘密」との兼ね合いが課題となるが、攻撃を把握する能力の向上が求められよう。

攻撃による被害を防ぐには企業側の努力も欠かせない。ＧＭＯでは２年前にシステムの脆弱（ぜいじゃく）性をグループ会社から指摘されていた。対策を施したものの不十分で脆弱性は完全に解消されなかったという。攻撃者の侵入にも２カ月半気付くことができず、被害を拡大した責任は重い。

ただ、すべての脆弱性の把握は簡単ではない。攻撃者はＡＩを悪用して脆弱性を短時間で発見している。防御にもＡＩを活用すべきだ。

国家ぐるみの攻撃想定を

ＧＭＯへのサイバー攻撃では、ＡＩによる侵入テストを行う中国系ツール「ＡＲＴＥＸ（アルテックス）」が悪用された。

米マイクロソフトは10月、中国政府に関係するハッカー集団が、アルテックスを使って世界中の企業に攻撃を仕掛けていたと発表した。また暗号資産（仮想通貨）交換事業で世界最大手のバイナンスは、北朝鮮による攻撃で約63億㌦（１兆円）相当の暗号資産を窃取された。日本は国家ぐるみの攻撃を想定し、防御能力を高める必要がある。