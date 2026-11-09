「書道」無形遺産　毛筆文化の再興の契機に【社説】

「書道」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録される見通しとなった。わが国独自の書道文化の世界的価値が認められたことを喜ぶとともに、毛筆文化、手書き文化の再興のきっかけとしたい。

日本陸連の創立１００周年記念セレモニーで、書道パフォーマンスを披露する埼玉・本庄東高書道部の生徒たち＝２９日、東京・国立競技場［代表撮影］（時事）

生活文化として定着

書道は筆や墨、すずりなどを用い、伝統的な筆遣いや技法で漢字や仮名を手書きする文字表現を指す。印材に文字を彫り印章を作る篆刻（てんこく）も含まれる。正月の書き初めや手紙、冠婚葬祭の芳名帳などにその伝統が生きている。政府は「日本人の日常生活上のさまざまな場面で用いられ、社会的習慣となっている」として提案してきた。

ユネスコの評価機関は、学校や書道教室で伝統的技法を若い世代に伝えていることなどが、無形文化遺産の登録基準を満たしていると評価。中国福建省アモイで開かれる政府間委員会で正式に決まる見通しだ。書道文化では、中国書道が２００９年、アラビア書道が21年に登録された。13年にはモンゴル書道が、伝承の危機にある「緊急保護リスト」に加えられている。

日本の書道は中国から伝わった漢字を基に独自の発展を遂げ、仏教が伝来した６世紀以降は盛んに写経が行われた。平安時代初期には空海など三筆と呼ばれる能書家が現れ、その後、小野道風ら三蹟（さんせき）に至って柔らかい「和様」の書風が確立する。

この時代には、日本独自の書体である仮名が誕生し、主に女性たちによって用いられ、曲線美を駆使した独自の書法が発達。それによって多くの和歌や物語が書き記された。仮名の誕生によって文字や書写は広く普及することになる。

室町時代には書の名品を床の間の「掛け物」として鑑賞するようになる。江戸時代になると漢字と仮名交じりの崩し字「御家流」が幕府の公用書体となり、寺子屋でも教えられた。長い歴史の中で発達し、人々の生活に浸透してきたのが日本の書道である。書芸術として洗練されてきただけでなく、生活文化として定着した点が特徴だ。

だが、そのユニークな伝統が衰退してきているのも現実だ。「レジャー白書」によると、余暇に書道を楽しむ人は24年に１６０万人で16年と比べて１００万人減少している。少子高齢化がその背景にあるとみられる。

毛筆文化だけでなく、パソコンやスマートフォンの普及で手書きの文化自体が衰退しつつある。文化庁による25年度の「国語に関する世論調査」では、日常生活で手書きをする機会が「ない」「あまりない」と答えた人が合わせて29・４％を占めた。

次世代に魅力伝えたい

書道文化を守っていくためには幼い時の学習体験が欠かせない。教育現場では、今後タブレット端末の導入が進む。そういう状況だからこそ、書写の授業はこれまで以上に重要になる。

書道人口の減少は、墨や筆などを製造する関連産業や文化の衰退にもつながる。関係者の地道な努力によって実現した無形文化遺産登録は、書道文化の世界的な価値を再認識する絶好の機会だ。書道の魅力、その文化を担う誇りを次の世代にしっかりと伝えていきたい。